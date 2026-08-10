«Necesitaba vengarme»: Mourinho abre el capítulo de su guerra con Abramovich

José Mourinho abrió las páginas de uno de los periodos más polémicos de su carrera, revelando nuevos detalles sobre su complicada relación con Roman Abramovich, exdueño del Chelsea, quien destituyó al técnico portugués de su cargo en dos ocasiones, en el marco de una nueva serie documental de la plataforma "Netflix" que repasa su trayectoria como entrenador.

Mourinho, de 63 años, se prepara para afrontar una nueva experiencia con el Real Madrid tras su regreso al club español para un segundo mandato, pero durante el documental recuperó los recuerdos de su tensa relación con Abramovich, marcada por desacuerdos sobre la forma de gestionar el equipo y los fichajes que realizó el club durante su primera etapa.

La primera destitución de Mourinho al frente del Chelsea se produjo en septiembre de 2007, después de que llevara al equipo a lograr grandes éxitos durante los años anteriores, antes de regresar más tarde al Chelsea para un segundo mandato.

Pero la relación no se mantuvo hasta el final, ya que Mourinho fue destituido de nuevo en diciembre de 2015, poniendo así fin a su segunda etapa con el club londinense en medio de un ambiente difícil.

Durante su relato sobre su primer mandato, el técnico portugués señaló que Abramovich empezó a inmiscuirse cada vez más en los asuntos del equipo, afirmando que el fichaje del delantero ucraniano Andriy Shevchenko fue uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambos.

Shevchenko: el fichaje que Mourinho no quería

Shevchenko se incorporó al Chelsea en mayo de 2006 procedente del Milan por unos 30 millones de libras esterlinas, en una operación que en aquel momento fue récord para el club londinense, en medio de grandes esperanzas de que el delantero ucraniano continuara el brillo que había mostrado en el fútbol italiano y europeo.

Pero la experiencia de Shevchenko en el oeste de Londres no transcurrió como se esperaba, ya que marcó solo nueve goles en la Premier League a lo largo de 48 partidos, durante los tres años que pasó con el Chelsea.

Mourinho considera que el fichaje de Shevchenko no fue su primera opción, pero asume parte de la responsabilidad por no haberse opuesto a la operación de forma pública.

Mourinho dijo, en unas declaraciones recogidas por "BBC Sport": "Abramovich tenía una pasión enorme por el fútbol, pero no comprendía la realidad de las situaciones".

Y añadió: "El nombre de Shevchenko surgió por las relaciones del presidente y de los agentes de los jugadores. Nunca quise ficharlo, pero no me negué públicamente, así que el asunto también cae dentro de mi responsabilidad".

Mourinho reveló al delantero que prefería en lugar de Shevchenko, afirmando que el camerunés Samuel Eto'o era su objetivo predilecto para reforzar el ataque del Chelsea. El técnico portugués dijo: "¿Queréis saber qué jugador quería incorporar? Es Samuel Eto'o".

Años después, Eto'o demostró ser uno de los delanteros que más huella dejaron en la carrera de Mourinho, tras trabajar con él en el Inter de Milán, y llevar al equipo italiano a una temporada histórica en la que se coronó con el triplete de Liga, Copa y Liga de Campeones en 2010.

Tras su salida del Chelsea, llegó la oportunidad que Mourinho esperaba para enfrentarse a su antiguo club, pero el enfrentamiento no fue ordinario para el técnico portugués.

En la temporada 2009-2010, el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones emparejó al Inter de Milán con el Chelsea, de modo que Mourinho regresó al estadio de "Stamford Bridge" pocos años después de su destitución.

Mourinho llevó al Inter de Milán a la victoria en la ida sobre el Chelsea por un gol a cero, antes de que el equipo italiano sellara la clasificación a los cuartos de final tras imponerse por un global de 3-1 en el marcador de los dos partidos.

Y la cosa no se quedó en la mera clasificación, ya que el Inter continuó su camino hasta coronarse con el título de la Liga de Campeones al final de la temporada, logrando uno de los mayores títulos en la historia del club.

Necesitaba la revancha

Mourinho no ocultó que enfrentarse al Chelsea era para él más que un simple partido de la Liga de Campeones, afirmando que Abramovich estuvo presente en su mente durante todo el encuentro.

Dijo: "Jugaba contra Roman en aquel partido. Jugaba contra el hombre que me destituyó, quería volver a casa feliz mientras él volvía triste; porque sé cuánto ama al Chelsea y cuánto adora las victorias".

Las declaraciones de Mourinho revelan la magnitud de la motivación personal que lo acompañó durante aquel enfrentamiento, ya que no lo vio como una mera pugna táctica entre el Inter y el Chelsea, sino como una oportunidad de responder al hombre que decidió destituirlo del club londinense.

Mourinho fue más allá cuando habló con franqueza de su deseo de revancha durante el enfrentamiento entre el Inter y el Chelsea, considerando que el fútbol pertenece esencialmente a los jugadores, los entrenadores y las aficiones.

Dijo: "Necesitaba la revancha, porque el fútbol pertenece a personas como yo. En cuanto a los demás, son intrusos que no pertenecen a este mundo".

Mourinho concluyó sus palabras con un mensaje que refleja su propia filosofía hacia el juego, diciendo: "El fútbol pertenece a los jugadores, los entrenadores y las aficiones, y siempre seguirá siendo nuestro".

De este modo, Mourinho volvió a abrir una de las páginas más polémicas de su carrera, tras revelar que su relación con Abramovich no era una mera relación entre un entrenador y el dueño de un club, sino una pugna por la visión, la decisión y el control dentro del Chelsea, cuyos efectos se prolongaron incluso después de su salida de "Stamford Bridge".