Necaxa vs Rayados de Monterrey, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Necaxa recibe a los Rayados de Monterrey este martes 13 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria como parte de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Necaxa vs Rayados de Monterrey del torneo Clausura 2026

Los Rayos comenzaron con el pie derecho su andar en el semestre, gracias a su victoria de 3-1 como visitante ante Santos Laguna y ahora, en su presentación en casa, intentarán hilar otro triunfo en un duelo complicado contra el conjunto de La Pandilla.

Por su parte, el equipo Regiomontano fue sorprendido por Toluca en su debut en el nuevo año y quieren sacarse la espina en Aguascalientes para sumar sus primeros tres puntos y comenzar a enrracharse para pensar en pelear por los primeros puestos, como su afición espera que suceda en este certamen.

Aquí en GOAL, te traemos toda la información sobre cómo seguir este partido de la Liga MX:

Cómo ver Necaxa vs Rayados de Monterrey, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Claro Sports, Vix Premium Estados Unidos Vix Premium Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Azteca 7, Claro Sports y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Vix Premium. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Necaxa vs Rayados de Monterrey

Liga MX - Clausura Estadio Victoria

El partido se disputa este martes 13 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Victoria.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (miércoles 14)

Noticias del equipo y escuadras

Necaxa contra Monterrey alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Varini Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Necaxa

La era de Martín Varini al frente de Necaxa empezó de la mejor manera con su victoria como visitante ante Santos Laguna el fin de semana pasado. El uruguayo tuvo una exitosa gestión con los Bravos de Juárez y espera poder replicarlo con los Hidrorayos para que vuelvan a aspirar a entrar a la Liguilla.

Pese a la salida de elementos importantes como Diber Cambindo, Agustín Palavecino y Pavel Pérez, los Rayos apuntan a ser uno de los 'caballos negros' del torneo Clausura 2026, con el desempeño mostrado en la jornada 1 y confían en terminar la fase regular entre los mejores ocho de la tabla general.

Noticias de Rayados de Monterrey

Domenec Torrent vive su segundo torneo al frente de los Rayados de Monterrey y quieren aspirar al título con su poderoso plantel. En este compromiso en Aguascalientes, esperan demostrar que el descalabro de la primera fecha en el 'Gigante de Acero' contra el Toluca fue un accidente y entrar a la senda de la victoria lo más pronto posible.

Los Regios están en una inercia positiva de cinco victorias de forma consecutiva contra el Necaxa y confían en mantener esa buena racha en esta oportunidad para volver a casa con los tres puntos en la bolsa en la primera jornada doble de la competencia.

Rayados deberá saber gestionar bien a su plantel en las próximas semanas, ya que a inicios de febrero, disputarán la Concacaf Champions Cup, la cual intentarán conquistar por sexta ocasión en su histori

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles