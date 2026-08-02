El Olympique de Marsella, en su afán por reforzar sus recursos económicos, busca avanzar en las negociaciones para la salida de varios de sus jugadores.

La cadena francesa "Foot Mercato" informó de que el Marsella está a punto de alcanzar un acuerdo con el Al Sadd por el traspaso del internacional marroquí Nayef Aguerd a las filas del club catarí.

El club catarí necesitará después llegar a un acuerdo con el jugador marroquí, de 30 años, sobre el importe de su salario.

El Olympique de Marsella continúa buscando soluciones para reducir su masa salarial y mejorar su situación económica, y, tras verse obligado a vender a varios de sus jugadores para equilibrar su presupuesto, el club no descartó la salida de Nayef Aguerd, que se incorporó a sus filas hace apenas un año.

El internacional marroquí, vinculado por contrato hasta 2030, era uno de los jugadores candidatos a abandonar el Marsella durante el actual mercado de fichajes estival.

Se negoció una cláusula específica durante la firma de su contrato: hasta el 31 de julio, Aguerd podía abandonar el Olympique de Marsella por 15 millones de euros, pagaderos en un solo pago.

Esta oportunidad no se aprovechó finalmente, pese a que el defensa de 30 años seguía siendo muy demandado.

El Stade Rennes, donde jugó entre 2020 y 2022, estaba especialmente interesado en su regreso, pero no logró avanzar en la operación.

Según la información de la cadena francesa, el Al Sadd catarí resolvió la operación a su favor, pues el club catarí, interesado en el jugador desde hace semanas, está a punto de alcanzar un acuerdo con el Marsella para hacerse con el jugador por 4 millones de euros con una opción de compra automática valorada en 11 millones de euros, un paso importante en una operación que la junta directiva del Marsella espera cerrar rápidamente.

Este arreglo económico refleja la evolución de la postura del Olympique de Marsella: en un principio, la dirección del club deseaba con firmeza vender al jugador de forma definitiva para obtener liquidez inmediata.

Pero, dadas las dificultades que afrontó el club en el mercado de fichajes, aceptó finalmente cederlo con opción de compra, y después habrá que llegar a un acuerdo con Nayef Aguerd, que ha disputado 64 partidos internacionales con la selección de Marruecos.