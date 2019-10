En Nápoles temen que Lozano sea otro Eduardo Vargas

En el Nápoles existe un miedo muy grande: que la contratación de Hirving Lozano se parezca a la de Eduardo Vargas, calificado como la peor en la historia del club tanto por los fanáticos como los medios de comunicación. Actuaciones como las que tuvo contra el , aunque mejoró, no ayudan a mejorar su imagen.

"De 'paquetes' como Lozano recuerdo algunos en el por culpa (del dueño Aurelio) De Laurentiis. Solo Edu Vargas me parece peor. Ancelotti también debe haber explicaciones para esta compra loca", fue una de las críticas tras el encuentro por la válido por la Jornada 10.

Di 'pacchi' come #Lozano ne ricordo pochi nel #Napoli di De Laurentiis. Forse solo con Edu Vargas ne presero uno peggiore. #Ancelotti ci deve spiegazioni anche per questo folle acquisto. #ancelottiout #NapoliAtalanta