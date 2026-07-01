Nagelsmann se va, y un veterano dirige el caso de Klopp

La continuidad de Julian Nagelsmann al frente de la selección alemana pende de un hilo: su cese es cada vez más probable y la decisión final podría llegar en cuestión de días, según un informe periodístico.

Según Sky Sport Alemania, la presión alcanza también al director deportivo Rudi Völler y al secretario general de la Federación, Andreas Rittig.

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Los responsables de la Federación ya están de vuelta en Alemania y se reunirán en los próximos días para decidir los siguientes pasos.

Jürgen Klopp es el candidato favorito de la directiva, y Hans-Joachim Watzke, presidente del Dortmund y vicepresidente de la Federación, impulsa su fichaje.

La decisión llega tras la sorpresiva eliminación de Alemania en octavos del Mundial 2026, al perder por penaltis ante Paraguay.



