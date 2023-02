Nadie lo admite, pero el Valencia busca entrenador

Voro prefiere no seguir en el banquillo y el club está sondeando las opciones del mercado

El próximo partido de Liga enfrentará al Valencia con el Athletic Club en Mestalla. Un partido que llegará precedido de una protesta masiva de las peñas y aficionados valencianistas contra la gestión de Peter Lim. El partido será de alta tensión. En lo social y en lo deportivo. El equipo ché, que solo ha ganado un partido de los últimos diez, está coqueteando con el descenso y se encuentra en una situación realmente delicada. Si el Cádiz gana al Girona, el Valencia comenzará su partido en puesto de descenso a Segunda. Tras la dimisión de Gennaro Gattuso, que oficialmente fue una salida pactada entre club y técnico, terminó con la irrupción de Voro como entrenador provisional. Sin embargo, tras la reveladora rueda de prensa de Voro tras caer en Girona (1-0), ha quedado claro que la influencia de un técnico provisional para detener la caída sin frenos del Valencia es realmente limitada. Y nadie lo admite, pero el Valencia CF está buscando nuevo entrenador...

Poca confianza en el 'efecto Voro'

En mitad de una gestión indefendible, de una estadística tremenda y del descontento generalizado de la afición, el club está trabajando para intentar cerrar la contratación de un nuevo entrenador. Aunque no es oficial y fuentes del club insisten en que siguen manteniendo la confianza intacta en Voro, tanto desde Singapur como desde Valencia se está estudiando el mercado para intentar conseguir la llegada de un nuevo entrenador para impulsar la nave y poder salvar esta situación tan comprometida. Nadie quiere hablar de un hipotético descenso en Valencia y precisamente por eso, se antoja clave saber si finalmente llegará un nuevo entrenador o si, por el contrario, Salvador González 'Voro' seguirá en el cargo como primer entrenador hasta final de temporada. 'Voro' ya salvó al Valencia de algunas situaciones complicadas, pero no es un entrenador al uso y aunque intentará dar el máximo posible desde su profesionalidad...falta un mundo para acabar la Liga.

Ferreira, Nuno, Bordalás...y al fondo, Mendes

Según 'Tribuna Deportiva', el Valencia está buscando entrenador y sondeando el mercado para encontrar, contrareloj, un sustituto para Gattuso. De hecho, según ha podido saber GOAL, esa decisión no dependería ni siquiera de lograr ganar al Athletic Club y sería totalmente independiente del resultado del partido. Uno de los nombres que surgió que el de Abel Ferreira, ténico de Palmeiras, que no saldrá de Brasil. Otro nombre propio es el de Nuno Espírito Santo, que está entrenando en Arabia y ya dirigió al Valencia de Lim en su día. Su salida es una quimera, porque tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares. Otro nombre sobre la mesa es el de José Bordalás, que ya fue finalista de Copa con el Valencia y al que habría que convencer de volver al lugar donde se le retiró la confianza. Y por supuesto, queda el comodín del agente Jorge Mendes, que siempre suele asesorar a Peter Lim en este tipo de operaciones y que también maneja diferentes entrenadores que podrían hacerse cargo del equipo. El club sigue rastreando el mercado de posibles técnicos. La situación es límite, el tiempo apremia y el mercado no es sencillo. Nadie quiere oír hablar de la palabra tabú en Valencia: descenso.