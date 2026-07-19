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Nació para ser rey... ¡Messi comparte celda con Ronaldo y Mbappé en la prisión de Yamal!

FEATURES
L. Yamal
K. Mbappe
L. Messi
C. Ronaldo
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Francia
Argentina
Portugal
EE. UU.

El mago de España acapara la atención en el Mundial

En el Mundial 2026, Lamine Yamal, de 19 años, lideró a España al título y superó a estrellas como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi, consolidando su estatus de crack.

Con solo 19 años, llevó a España al podio y superó a tres leyendas —Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi— para ganar el título, una hazaña difícil de repetir.

Mientras todos miraban a las estrellas veteranas, él escribía su propia historia y mostraba que el futuro ya había llegado.

El camino hacia el oro... de Ronaldo a Messi

Su camino hacia la gloria empezó en octavos, cuando España venció a Portugal. «La Roja» ganó 1-0 y eliminó a Ronaldo, mientras el joven español avanzaba con confianza.

Lee también: Tras el Mundial, Mbappé mantiene su trono ante el encanto de Messi.

En semifinales España venció a Francia, liderada por Kylian Mbappé, candidato al Balón de Oro.

Sin embargo, España completó uno de sus mejores partidos y ganó 2-0, eliminando a Mbappé y alcanzando la final con pleno mérito, mientras que Yamal seguía brillando bajo los focos mundiales.

La final fue el momento más emocionante: el discípulo Lamine Yamal contra su ídolo Lionel Messi.

En la cancha no hubo espacio para la emoción: España ganó 1-0 y Yamal se coronó campeón, mientras Messi cerraba su Mundial con una final perdida.

Un logro histórico y el inicio de una nueva era

Además, se convirtió en el primer futbolista menor de veinte años en ganar la Eurocopa y el Mundial, lo que confirma su enorme talento.

El valor de su logro crece al eliminar a Ronaldo, luego a Mbappé y, finalmente, vencer a Messi en la final, lo que convierte este torneo en un claro ejemplo de relevo generacional.

Aunque no fue el único líder de España, su audacia y confianza lo convirtieron en pieza clave.

La pregunta es: ¿fue el Mundial 2026 un torneo aislado para el joven español o el inicio de una era en la que Lamine Yamal liderará el fútbol mundial tras la era de Messi y Ronaldo? Todo indica que podría ser el nacimiento de un nuevo rey.

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