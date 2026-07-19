Nació para ser rey... ¡Messi comparte celda con Ronaldo y Mbappé en la prisión de Yamal!

En el Mundial 2026, Lamine Yamal, de 19 años, lideró a España al título y superó a estrellas como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi, consolidando su estatus de crack.

Con solo 19 años, llevó a España al podio y superó a tres leyendas —Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi— para ganar el título, una hazaña difícil de repetir.

Mientras todos miraban a las estrellas veteranas, él escribía su propia historia y mostraba que el futuro ya había llegado.

El camino hacia el oro... de Ronaldo a Messi

Su camino hacia la gloria empezó en octavos, cuando España venció a Portugal. «La Roja» ganó 1-0 y eliminó a Ronaldo, mientras el joven español avanzaba con confianza.

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En semifinales España venció a Francia, liderada por Kylian Mbappé, candidato al Balón de Oro.

Sin embargo, España completó uno de sus mejores partidos y ganó 2-0, eliminando a Mbappé y alcanzando la final con pleno mérito, mientras que Yamal seguía brillando bajo los focos mundiales.

La final fue el momento más emocionante: el discípulo Lamine Yamal contra su ídolo Lionel Messi.

En la cancha no hubo espacio para la emoción: España ganó 1-0 y Yamal se coronó campeón, mientras Messi cerraba su Mundial con una final perdida.

Un logro histórico y el inicio de una nueva era

Además, se convirtió en el primer futbolista menor de veinte años en ganar la Eurocopa y el Mundial, lo que confirma su enorme talento.

El valor de su logro crece al eliminar a Ronaldo, luego a Mbappé y, finalmente, vencer a Messi en la final, lo que convierte este torneo en un claro ejemplo de relevo generacional.

Aunque no fue el único líder de España, su audacia y confianza lo convirtieron en pieza clave.

La pregunta es: ¿fue el Mundial 2026 un torneo aislado para el joven español o el inicio de una era en la que Lamine Yamal liderará el fútbol mundial tras la era de Messi y Ronaldo? Todo indica que podría ser el nacimiento de un nuevo rey.