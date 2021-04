Nacho Fernández: "Que Sergio Ramos renueve o el Real Madrid fiche influye en mi decisión"

El defensa negó que esté negociando con el club para renovar. También confesó estar en su mejor momento y dijo tener esperanzas de ir a la Eurocopa.

Nacho Fernández fue, junto a Zidane, el encargado de hablar para los medios en la previa del Real Madrid-Liverpool de este martes (21:00 horas, Movistar LaLiga). El canterano analizó su continuidad de blanco, las dificultades del rival o su posible presencia en la Eurocopa .

Sentimientos ante una gran cita: "Me ilusiona seguir jugando partidos con esta camiseta que es tan especial, que es un sueño desde pequeño. Mañana es una noche especial para seguir haciendo noches grandes, como últimamente. Estamos con mucha confianza".

El sistema de tres centrales: "El equipo está dando la cara tanto en línea de cuatro como de cinco. Llevamos una buena racha de victorias y sacando buenos empates, que es lo importante. El entrenador nos pide que, sea el sistema que sea, demos la cara en el campo".

El mejor momento de tu carrera: "Se podría decir que sí. Llevo muchos partidos ya en el club, pero si me tengo que quedar con una temporada es esta. Me siento importante, feliz de jugar cada partido, con una confianza en el campo que sinceramente hacía tiempo que no sentía. Para mí es un sueño estar aquí jugando. Me gustaría que esto se alargara mucho más".

Si influye el futuro de Ramos en el suyo: "Lógicamente. Que el Madrid renueve a Sergio Ramos, fiche a un central, a dos o a ninguno. Es una decisión que tomaré en verano con mi entrenador, mi club y mi familia. Creo que es algo normal. Estoy feliz aquí, todavía me queda esta temporada y una más. Estoy centrado en jugar y luego tomaré la mejor decisión para mí".

El nivel del Liverpool y si lo verán como una revancha: "En línea generales los cuatro de ataque están espectaculares, a nivel mundial son de los mejores, sin ninguna duda. Estoy seguro de que no sólo Salah, sino todos los jugadores del Liverpool se lo tomarán como una revancha por la final que les ganamos, pero nosotros tenemos las mismas ganas o más. Si tengo que elegir a un jugador su ataque, diría la compenetración de todos".

Si pasan a cuartos, les darán como favoritos: "Lo de ser favorito o no, sinceramente, nos importa muy poco. Nos estamos centrando en ganar el partido de mañana y pasar, que es lo importante para nosotros. El resto os lo dejamos a los medios, a los amigos...".

La situación de Sergio Ramos: "Conozco a Sergio, es compañero y amigo. Está mal, lógicamente, por estar lesionado en un momento tan importante de la temporada como este. Es el capitán y estos momentos son especiales para él. No sé qué piensa el club, pero como compañero, amigo y madridista desde pequeño digo que para el club lo mejor sería que se quede y para Ramos lo mejor sería quedarse".

Retirada en el Madrid: "Si las circunstancias se dan para que me retire en el Real Madrid, seré el primero en quererlo, firmo ahora mismo, sería un sueño, lo más bonito que me podría pasar. Cada verano, temporada a temporada, me siento con el club. Nunca lo he tenido fácil. Como jugador sería bonito probar otra liga, pero a día de hoy estoy feliz aquí, en casa".

Diferencia entre la preparación si juega Firmino o si lo hace Jota: "A estos niveles es más importante que un jugador se prepare mentalmente y se concentre que centrándose en las características específicas del rival. La cabeza juega buenas y malas pasadas. Da igual que juegues contra Firmino o Jota, lo importante es estar al cien por cien. Me gusta sobre todo eso, pensar en mí y en afrontar el partido de la mejor manera".

La opinión de Salah sobre los cambios desde la final de 2018: "Tiene razón. Desde aquella final que nos enfrentamos ellos han sido campeones, nosotros hemos perdido a Cristiano... En lo que no estoy de acuerdo es en que haya tanta diferencia. Somos muy competitivos, en la historia tenemos más palmarés. Estamos centrados en eso, en que tenemos una grandísima plantilla".

La salida de jugadores de la casa: "La ilusión que me hace a mí es que este tipo de jugadores permanezca mucho en el Madrid. En estos últimos años se han ganado muchas cosas con gente de la casa, españoles. Hay situaciones que no dependen de nosotros, proyectos que se crean poco a poco".

Opinión sobre la última lesión de Ramos y si se esperaba estar en la convocatoria de España: "Lo de Sergio, que jugara poco tiempo en el último partido, es algo más para Luis Enrique. Que se lesionara después..., es que estamos en un deporte en el que estás expuesto a esto, la pena es que fuera después del partido, intentando prepararse más todavía. Tengo mucha ilusión por volver a la Selección, siempre lo he dicho. Tenía ilusión por ir a la última lista, pero no depende sólo de mí. Ojalá Luis Enrique cambie de opinión y pueda estar en la última lista para la Eurocopa".

Críticas: "Zidane dijo hace pocos partidos de que teníamos al menos el derecho de que se nos respetase y pelear por la Liga. Estamos ya a tres puntos del líder y hay muchos puntos por jugar. Nos merecemos respeto y la oportunidad de que nos dejen pelear por la Liga y la Champions. Estamos en un club donde vivimos cada minuto con la presión, pero sabemos llevarla, intentamos hacerlo de la mejor manera posible".