Nacho Ambriz asegura que ya saldó su deuda con León

El estratega de los Esmeraldas sentenció que ya cumplió con la afición guanajuatense al otorgarles el título del Guardianes 2020.

El campeonato de León en el Guardianes 2020 podría traer estabilidad en el club, pero algunas piezas podrían moverse de cara a la siguiente campaña. Ignacio Ambriz, entrenador de los Panzas Verdes, aseguró que ya cumplió con su deber de brindarle un título al equipo, con lo cual generó dudas sobre su estadía en Guanajuato.

Tras la victoria global 3-1 sobre Pumas, Nacho declaró que el título lo deja satisfecho, ya que finalmente le otorgó el título a una afición que lo ha apoyado en los momentos buenos y en los malos que ha tenido en el banquillo leonés.

“Todo lo que he vivido desde que llegué acá me ha ayudado a madurar, a tener paz conmigo mismo, es cierto que en algunas decisiones me he equivocado, pero al final cuando la crítica es constructiva te ayuda. Hoy la verdad que simplemente es disfrutar de este título que hemos logrado con mucho esfuerzo, mucha garra, sacrificio, tenía una deuda pendiente con esta afición y hoy les puedo decir de frente y a la cara que ni me deben, ni yo les debo nada”, sentenció Ambriz.

A pesar de que Ambriz ha dicho que aún le queda tiempo con los Esmeraldas, es cierto que es un estratega al cual le gustan los retos. Por el momento, el director técnico mexicano seguirá al frente del club para el Guardianes 2021 y buscará el bicampeonato una vez más para los de Guanajuato.