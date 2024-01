Munir El Haddadi cumple con la 'ley del ex', marca con Las Palmas al Barcelona, pide disculpas y lo celebra por todo lo alto

El marroquí anotó el 1-0 en Gran Canaria.

Munir El Haddadi cumplió este jueves con la famosa 'ley del ex', esa que indica que un jugador le marca a su ex equipo cuando se enfrentan. El ex futbolista del FC Barcelona anotó el 1-0 de Las Palmas en Gran Canaria, juntó las manos como pidiendo disculpas y acabó celebrando su tanto por todo lo alto, con risa y barrida en el césped incluída.

De 28 años, Munir adelantó a los amarillos frente al vigente campeón liguero sobre los 12 minutos de la primera parte, mandando a la red un centro de Sandro Ramírez, casualmente otro ex jugador del FC Barcelona.

Munir debutó con 17 años en el Barça siendo una de las promesas de la cantera azulgrana, pero no logró brillar en el primer equipo catalán y se marchó a otros clubes para intentar demostrar su valía. Tras pasar por entidades como Sevilla, Getafe, Valencia o Alavés, aterrizó en Las Palmas para la actual campaña, en la que lleva tres goles y una asistencia en 20 partidos (19 de Liga y uno de Copa del Rey).

En el primer equipo del FC Barcelona, Munir jugó 56 partidos y anotó 12 goles, además de dar 11 asistencias.