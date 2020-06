Mundial de Clubes 2020: cuándo es, dónde y posibles equipos

La cita se organizará en Qatar, mientras la FIFA busca reorganizar el torneo.

No hay dudas de que el coronavirus cambió el mundo para siempre. Y el fútbol de ninguna manera quedó ajeno a una situación que paralizó todas las actividades. En un principio, el Mundial de Clubes 2020 tiene por ahora una certeza: se jugará en . El resto de los detalles, por ahora, no quedan muy claros.

El , que se llamará Mundial de Clubes Qatar 2020 presentado por Alibaba E-Auto, por cuestiones de patrocinio, será la decimoséptima edición y enfrentará a los campeones de las diferentes confederaciones, además del campeón local.

¿DÓNDE ES?

En un principio, el anuncio de un anfitrión estuvo retrasado con la idea de expandir el torneo a muchos equipos. La FIFA iba a anuciar al anfitrión el 15 de marzo del 2019, pero se retrasó. En junio de ese año, confirmó que Qatar se haría cargo de las ediciones 2019 y 2020, dos eventos perfectos para ir moldeando cada vez más la localía en el Mundial 2022.

Aún no están confirmados los estadios de la edición 2020, aunque por lo realizado en 2019 se podría esperar participación del Estadio Internacional Khalifa y el Estadio Jassim bin Hamad, ambos en Doha. Para ese edición se esperaba que el Estadio Ciudad de la Educación tuviera acción, pero las obras quedaron a terminarse en 2020, por lo que, ahora que el recinto está listo, podría tener un lugar en la competencia del 2020.

¿CUÁNDO ES?

La FIFA no está ni cerca de determinar una fecha para el torneo. En general, el torneo se disputa en diciembre (en 2019, fue del 11 al 21), pero aquí el coronavirus sí entra el juego. Por la suspensión de varios torneos continentales que aún no tienen fecha de regreso, es una incógnita si este torneo llegará a jugarse.

Así está la situación en los torneos de los que debería derivar un equipo por cada uno:

Champions League: a disputarse en agosto, a partido único, con sede en , Lisboa

Copa Libertadores: sin fecha de regreso, aunque la intención de la CONMEBOL es retomar en septiembre. Aún hoy parece complicado por las complicaciones que cada país de Sudamérica tiene para combatir la pandemia.

Liga de Campeones de la Concacaf: se llegó a jugar la ida de los cuartos de final el 10, 11 y 12 de marzo, pero la vuelta se postergó y aún no tiene fecha de regreso.

Liga de Campeones de la AFC 2020: El 14 de abril fue suspendida cuando estaba por empezar la fase eliminatoria que derivaría en los octavos de final. Aún no tiene fecha de regreso.

Liga de Campeones de la CAF: se estaba por disputar las semifinales (30 de abril y 7 de mayo, las fechas asignadas), pero fueron suspendidas. No tiene fecha de regreso.

Liga de Campeones de la OFC: se llegó a jugar hasta el 7 de marzo, interrumpido en cuartos de final

Liga de Qatar: Al-Duhail SC iba primero del torneo hasta la suspensión, el 7 de marzo

POSIBLES EQUIPOS

: , , Atlético Madrid y Leipzig, clasificados a cuartos de final. 1 vs. City 2 (falta la vuelta), 0 vs. Bayern Munich 3 (falta la vuelta), 1 vs. 0 (falta la vuelta) y 1 vs. Barcelona 1 (falta la vuelta).

Copa Libertadores: en fase de grupos, no hay ningún equipo eliminado.

Liga de Campeones de la CONCACAF: en cuartos de final: América de vs. , Los Angeles vs. , New York City vs. Tigres y Montreal vs. Olimpia

Liga de Campeones de la AFC: en octavos de final, Yokohama F. Marinos ( ), Jeonbuk Hyundai Motors ( ), Vissel Kobe (Japón), Johor Darul Ta'zim (Malasia), FC Tokyo (Japón), Ulsan Hyundai (Corea), FC Seoul (Corea), Beijing FC ( ), Al-Sadd (Qatar), Al-Nassr (Arabia), Al-Taawoun (Arabia), Al-Duhail (Qatar), Pakhtakor Tashkent (Uzbekistán), Al-Hilal Saudi (Arabia), Al-Ahli Saudi (Arabia), Al-Wahda (Emiratos Árabes).

Liga de Campeones de la CAF: En semifinales, Zamalek vs. Casablanca y Widad Casablanca vs. Al-Alhy.

Liga de Campeones de la OFC: En cuartos de final, Vénus, Auckland City, Solomon Warriors, Magenta, Malampa, Henderson Eels, Eastern Suburbs, Galaxy.

Liga de Qatar: Al-Duhail SC, campeón y único clasificado al Mundial de Clubes 2020