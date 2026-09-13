El Barcelona se prepara para enfrentarse a su anfitrión, el Levante, este domingo, en el estadio "Ciutat de València", en la quinta jornada de LaLiga, con el deseo del conjunto catalán de mantener su comienzo perfecto de temporada.

Según el diario español "As", el técnico Hansi Flick se inclina por realizar varios cambios en el once titular, tras la contundente victoria sobre el Feyenoord (5-1) en la Liga de Campeones de Europa, con el regreso de Eric García después de su ausencia en el encuentro europeo por sanción, además de dar entrada a Xavi Espart, Gerard Martín, Fermín López y Anthony Gordon.

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Y según "As", se espera que el Barcelona comience el partido con un once formado por:

Portería: Joan García.

Línea defensiva: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart.

Línea media: Rodri, Fermín López, Pedri.

Línea ofensiva: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Continúa la ausencia del neerlandés Frenkie de Jong y del sueco Roony Bardghji de la convocatoria del Barça por lesión.





El Barcelona encabeza la clasificación de LaLiga, tras sumar 12 puntos en 4 partidos, logrando el pleno de victorias, mientras que el Real Madrid ocupa la segunda posición con el mismo número de puntos, pero habiendo disputado un partido más, cuando ayer sábado venció al Rayo Vallecano (4-1).

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