¿Qué pasará con Juárez y Lobos BUAP ahora que intercambiaron lugares?

La Liga MX confirmó el nuevo movimiento para el próximo año. Los poblanos estarán en el Ascenso.

Ciudad Juárez tiene futbol de Primera División. Durante la semana del futbol, Enrique Bonilla confirmó que Bravos de Juárez compró la franquicia de , por lo que recibirán encuentros del máximo circuito y conservarán ese nombre.

Las negociaciones prosperaron y Alejandra de la Vega concretó la mudanza del conjunto que hasta el pasado torneo fue dirigido por Juan Francisco Palencia, mexicano que no renovó contrato al no presentarse las condiciones esperadas para una nuevo vínculo laboral.

¿Cada cuándo es campeón de LIGA tu equipo en 🇲🇽? 🤔



☝ Se dividió número de 🏆 entre años jugados en Primera División; NO necesariamente desde su fecha de fundación pic.twitter.com/vEojoG235H — Goal (@goalmex) 29 de mayo de 2019

En Goal te presentamos todos los detalles de la llegada de Lobos a Juárez.

CUÁL SERÁ SU ESTADIO

El Estadio Olímpico Benito Juárez volverá a tener futbol de primera división, luego de que también fueran casa de los extintos Cobras e Indios de Ciudad Juárez. Tiene capacidad de aforo para 22 mil aficionados y 38 años de existencia.

QUÉ PASARÁ CON SU PORCENTAJE

De acuerdo con un comunicado de la Liga, Juárez heredará el cociente de Lobos BUAP, equipo que aún se encuentra involucrado en problemas de cociente hacia el próximo año futbolístico. Ellos arrancarán en el lugar 14 con 1.1471, por encima de , , y .

Alejandra de la Vega encabeza el grupo de accionistas que hicieron compra del certificado de afiliación de Lobos BUAP. De la Vega se estará deshaciendo del equipo que participaba en la División de Plata por el premio mayor.

QUÉ PASARÁ CON LOS JUGADORES DE LOBOS BUAP

Con la compra de los Lobos BUAP, ahora los Bravos de tendrán que decidir el futuro de los jugadores que pertenecían al conjunto licántropo, para darles actividad tanto en Primera como en las divisiones menores: Sub 20, Sub 17, Sub 15, Sub 13, Liga Femenil y Segunda División.

En el mismo sentido, tienen en sus manos el futuro de Alejandro Duarte, José Canales, César Cercado, Felix Crisanto, Luis Olascoaga, Jorge Ibarra y Luiz Ernesto da Silva, cuyos derechos federativos ahora les pertenecen.

Ellos son los únicos jugadores de la plantilla del torneo pasado que no obtuvieron en préstamo sino que eran dueños de sus cartas y por ende de su futuro deportivo, por lo que ahora, o los negocian o los contemplan en el nuevo proyecto.