Movimiento sorpresa del Real Madrid: una decisión que no se esperaba

Nuevos detalles empiezan a aparecer en la fachada del estadio del Real Madrid, después de que los operarios terminaran de instalar únicamente el nombre "Bernabéu" en la fachada que da a la calle Castellana, en lugar del nombre completo "Santiago Bernabéu" que se mantuvo durante años, en un paso vinculado a la nueva orientación comercial del club.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que la forma de la fachada aún no está completamente terminada, ya que todavía no se ha decidido el destino del escudo del Real Madrid en la fachada, mientras que parece que el nuevo logotipo del estadio se colocará encima de las letras de "Bernabéu".

El cambio de nombre generó reacciones entre varios socios del Real Madrid, que se oponen a limitarse al apellido en lugar de "Santiago Bernabéu", y algunos también mostraron su preocupación por la posible ausencia del escudo del club en la fachada, al considerarlo uno de los principales símbolos de la identidad del estadio.

Este cambio se enmarca en las transformaciones que vive el estadio del Real Madrid, que ha sido sometido a amplias obras de remodelación con el objetivo de reforzar su presencia como instalación deportiva, de ocio y comercial, otorgando al aspecto comercial un mayor espacio en su identidad y apariencia exterior.