Movimiento rápido: el Atlético presenta su primera oferta para fichar al sustituto de Álvarez

El Atlético de Madrid afronta las últimas horas del mercado de fichajes con numerosos interrogantes en torno a su línea ofensiva.

El futuro de Julián Álvarez sigue sin resolverse, mientras que todo apunta a que Alexander Sørloth continuará su trayectoria en el club madrileño, en un momento en el que los rojiblancos desean fichar a un nuevo delantero para completar sus opciones ofensivas. En este contexto, el nombre del canadiense Jonathan David comienza a cobrar cada vez más fuerza.

El diario "Sport" señaló que Jonathan David, delantero de la Juventus, se ha convertido en uno de los principales objetivos del Atlético de Madrid tras caer otras opciones de la lista, como Nicolas Jackson.

El Atlético ya se interesó por la situación del delantero canadiense, y las conversaciones fueron avanzando progresivamente hasta llegar a un punto decisivo en las negociaciones.

No hay duda de que la situación de Álvarez explica buena parte de los movimientos del Atlético de Madrid, pues el delantero argentino sigue siendo un jugador importante en el proyecto del técnico Simeone, pero su futuro ha estado rodeado de incertidumbre durante las últimas semanas.

Según la última información revelada por el experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano, Jonathan David ya ha abierto la puerta a un traspaso al Atlético de Madrid.

Los contactos continúan entre todas las partes implicadas, mientras que la Juventus se muestra dispuesta a negociar la salida del delantero canadiense.

Romano apuntó que el Atlético de Madrid ya ha presentado su primera oferta para fichar al delantero canadiense.

El deseo de los rojiblancos es hacerse con el jugador en calidad de cesión con una opción de compra.

Además, Jonathan ya ha dado su visto bueno a la posibilidad de trasladarse al Atlético de Madrid, pero la Juventus no le permitirá marcharse si no logra fichar a un sustituto.

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