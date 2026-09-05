¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Mourinho se niega a cambiar su plan con Diomandé

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Y. Diomande
España

El Real Madrid completó el fichaje de seis nuevos jugadores para el primer equipo este verano, siendo Yan Diomande el fichaje más destacado del club, al tratarse de la operación récord en la historia del conjunto merengue.

Sin embargo, el equipo del entrenador José Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada el pasado viernes, tras caer ante el Real Betis por un gol a cero, luego de un tanto tardío marcado por Troy Parrott.

Según el sitio Tribuna, este resultado aumentó las presiones y el escrutinio en torno a Diomande, pero el plan trazado para el extremo marfileño no ha cambiado.

El periodista de confianza Álvaro Esteban explicó que Mourinho tiene la intención de integrar de forma gradual al jugador de 19 años, en lugar de exponerlo directamente a las presiones derivadas del enorme valor de su traspaso.

Diomande disputó 57 minutos en los tres primeros partidos del Real Madrid en LaLiga, lo que confirma el enfoque prudente que Mourinho sigue con él.

Liga de Campeones
Lille crest
Lille
LIL
Real Betis crest
Real Betis
BET
Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter Milán crest
Inter Milán
INT

El jugador marfileño se incorporó al Real Madrid procedente del Leipzig por 125 millones de euros, con la posibilidad de que el valor de la operación aumente hasta los 140 millones a través de los complementos e incentivos ligados al acuerdo.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google