Mourinho se niega a cambiar su plan con Diomandé

El Real Madrid completó el fichaje de seis nuevos jugadores para el primer equipo este verano, siendo Yan Diomande el fichaje más destacado del club, al tratarse de la operación récord en la historia del conjunto merengue.

Sin embargo, el equipo del entrenador José Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada el pasado viernes, tras caer ante el Real Betis por un gol a cero, luego de un tanto tardío marcado por Troy Parrott.

Según el sitio Tribuna, este resultado aumentó las presiones y el escrutinio en torno a Diomande, pero el plan trazado para el extremo marfileño no ha cambiado.

El periodista de confianza Álvaro Esteban explicó que Mourinho tiene la intención de integrar de forma gradual al jugador de 19 años, en lugar de exponerlo directamente a las presiones derivadas del enorme valor de su traspaso.

Diomande disputó 57 minutos en los tres primeros partidos del Real Madrid en LaLiga, lo que confirma el enfoque prudente que Mourinho sigue con él.

El jugador marfileño se incorporó al Real Madrid procedente del Leipzig por 125 millones de euros, con la posibilidad de que el valor de la operación aumente hasta los 140 millones a través de los complementos e incentivos ligados al acuerdo.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora