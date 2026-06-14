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Abdelmawgood Samir

Traducido por

Mourinho prescinde de dos jugadores del Real Madrid

Fichajes
Real Madrid
J. Mourinho
D. Dumfries
M. Cucurella
Primera División
A. Carreras
F. Mendy
España
Portugal
Países Bajos
Francia

¿Quiénes son?

José Mourinho, técnico del Real Madrid, empuja a Ferland Mendy, lateral francés de 31 años, a dejar el Bernabéu. El club está a punto de fichar a Marc Cucurella del Chelsea.

Según «AS», el técnico quiere prescindir de Mendy, quien ha sufrido lesiones recurrentes desde su llegada, y también de Fran García, para renovar el lateral izquierdo.

El club blanco, que ya fichó al defensa francés Ibrahima Konaté, al lateral holandés Denzel Dumfries y al centrocampista portugués Bernardo Silva, y está a punto de fichar a Cucurella, prioridad de Mourinho para el lateral izquierdo.

La llegada de Cucurella afecta directamente a Mendy, fichado en 2019 al Lyon. pero las lesiones recurrentes han limitado su aportación. Por eso Mourinho busca alternativas más estables físicamente y que se adapten a su estilo táctico, confiando en la joven pareja formada por Carreras y el recién llegado Cucurella.

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