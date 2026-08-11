Mourinho: No podía enseñarle a Cristiano a marcar goles

José Mourinho ha rememorado un aspecto de su primera experiencia con el Real Madrid, revelando la forma en que gestionó un vestuario excepcional que incluía a Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo y Xabi Alonso.

Un documental sobre el entrenador portugués ha devuelto a la actualidad los detalles de su primera etapa en el Real Madrid (en el periodo comprendido entre 2010 y 2013), cuando asumió las riendas de un equipo que contaba con un enorme número de estrellas.

Pero el técnico portugués era consciente desde el principio de que esos jugadores no necesitaban a alguien que les enseñara cómo jugar al fútbol, sino a un entrenador capaz de organizar sus cualidades y encauzarlas dentro de un mismo sistema, algo que dejó claro durante su intervención en el documental.

Mourinho afirmó, según recogió el diario español "Marca": "En el Real Madrid, tenía muy poco que enseñarle a cualquiera de ellos. No podía enseñarle a Ramos cómo rematar de cabeza, y no podía enseñarle a Cristiano cómo marcar un gol".

Y añadió: "Mi misión estaba en otro lugar, en los detalles, en la táctica y, lo más importante de todo, en hacer que todos entendieran el fútbol de la misma manera".

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Mourinho, el entrenador de los detalles

Las ideas de Mourinho no se detenían en los límites de los planteamientos que preparaba antes de los partidos, sino que se preocupaba de que los entrenamientos reflejaran con precisión lo que exigiría a sus jugadores dentro del campo.

Marcelo, que fue uno de los elementos más destacados del Real Madrid durante aquella época, recuerda los detalles del trabajo bajo la dirección del técnico portugués, subrayando que las sesiones de entrenamiento siempre tenían una relación directa con lo que ocurriría durante los partidos.

Marcelo comentó: "Nos explicaba todo, todos los detalles. Y al final, cuando llegábamos al partido tras los entrenamientos que habíamos realizado, todo ocurría exactamente como él había dicho".

El testimonio del exlateral brasileño revela una de las señas más destacadas de Mourinho como entrenador: la apuesta por los pequeños detalles en la preparación, además de tratar de que sus jugadores estuvieran preparados de antemano para los distintos escenarios que podrían encontrarse durante los partidos.

Khedira desvela la exigencia del técnico portugués

Por su parte, Sami Khedira habló del grado de exigencia de Mourinho a la hora de aplicar sus ideas, explicando que el jugador, bajo la dirección del técnico portugués, estaba obligado a ejecutar las instrucciones con el máximo grado de precisión.

Khedira señaló: "Eres como su cerebro en el campo, y tienes que seguirlo al 100%. Si no lo haces... te mata".

Este testimonio resume una faceta de la personalidad de Mourinho como entrenador, ya que no se conformaba con contar con un grupo de estrellas capaces de decidir los partidos de forma individual, sino que quería de ellos un compromiso estricto con el sistema que establecía, de modo que la calidad individual se transformara en fuerza colectiva.

"Si piensan como yo, la vida será más fácil"

El propio Mourinho resumió su filosofía a la hora de tratar con las estrellas en una frase que revela mucho sobre su método como entrenador.

El técnico portugués afirmó: "Si piensan de la manera en que yo pienso, la vida será más fácil para ellos".

El objetivo principal de Mourinho en el Real Madrid era lograr el equilibrio entre la libertad que necesitan los jugadores con cualidades excepcionales y la disciplina táctica que imponía al equipo en su conjunto.

La presencia de Cristiano Ronaldo, Ramos, Marcelo, Xabi Alonso y otros no significaba que el entrenador fuera a inmiscuirse en los detalles más simples de sus habilidades, sino que su papel consistía en situar estos talentos dentro de un sistema que ofreciera al equipo la mejor oportunidad de alcanzar sus objetivos.

La misión se repite, pero con una nueva generación

Las palabras de Mourinho adquieren una relevancia adicional con su regreso al Real Madrid para iniciar una segunda etapa, con la presencia de una nueva generación de estrellas dentro del vestuario.

Y pese a la diferencia de circunstancias y de nombres respecto a su primera experiencia, el desafío principal parece muy similar: contar con un grupo de grandes jugadores es una cosa, y convertirlos en un solo equipo que funcione de la misma manera es algo completamente distinto.

Con nuevas estrellas y mayores ambiciones, Mourinho tendrá que demostrar una vez más su capacidad para gestionar un vestuario que reúne a nombres capaces de marcar la diferencia por sí solos, y situarlos dentro de un mismo sistema en el que la disciplina táctica y el trabajo colectivo sean la base para conquistar títulos.