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Jose MourinhoGetty Images
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Mourinho evalúa a dos jugadores del Real Madrid antes de decidir

Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
F. Mastantuono
T. Pitarch
España
Portugal
Argentina

Al entrenador le gusta uno de los dos

José Mourinho, técnico del Real Madrid, someterá a varios jugadores a evaluación en la pretemporada para decidir si se quedan o son cedidos.

El 13 de julio el plantel pasará los reconocimientos médicos y luego empezará la preparación.

 Los mundialistas se irán incorporando según su eliminación o título. Aún no se confirma una concentración fuera de Madrid.

Según el diario «AS», Mourinho ya planea el futuro de dos jóvenes: Tiago Beitar (18 años) y Franco Mastantono (18 años).

 Quiere verlos antes de decidir si los mantiene o los cede, así que tendrán su oportunidad.

Mourinho prefiere buscar soluciones para los jóvenes sin minutos en el primer equipo, pues cree que estar en la plantilla frena su crecimiento y necesitan jugar con regularidad.

Mourinho ya ha mostrado su admiración por Bitarch.

 Sin embargo, considera a Mastantono y Pitarch casos excepcionales. Al final de la temporada con el Real Madrid, el técnico quedó impresionado con Pitarch, y siguió de cerca a Mastantono desde su irrupción en River Plate, más allá de su primer año en Europa.

Arbeloa le dio a Thiago su debut, un minuto en la ida de dieciseisavos de la Liga de Campeones, que el equipo ganó 1-0 al Benfica de Mourinho.

Desde entonces fue titular en 11 partidos (10 de ellos completos) y entró como suplente en otros cinco.

Pitarch, canterano del club, disputará en Gales el Europeo Sub-19 en los próximos días. Aunque no hay ofertas de salida, quiere valorar todas sus opciones para convencer a Mourinho de que se quede.

Mastantuno, en cambio,

La situación de Mastantono es distinta: el Real Madrid debe proteger la enorme inversión de 63,2 millones de euros pagados al River Plate por sus derechos.

El París Saint-Germain también se interesó, pero su rendimiento no cumplió las expectativas: el extremo que deslumbró en Argentina desapareció y se quedó fuera del Mundial tras casi entrar en la lista de Scaloni.

No puede quejarse de falta de oportunidades: Xabi Alonso apostó por él desde el principio como una inversión para el club. Fue titular en 9 de los primeros 11 partidos, dejando en el banquillo a Rodrygo e Ibrahim Díaz. Incluso jugó más que Vinicius en ese inicio, pero el entusiasmo decayó pronto.

La temporada pasada fue cedido al Castilla para liberar espacio en la primera plantilla, y esa opción sigue abierta ahora, aunque la decisión final sobre su futuro y el de Thiago Pitarch corresponde a Mourinho.

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