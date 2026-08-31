El Real Madrid recibe al Inter de Milán el próximo martes, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

La cadena Defensa Central informó de que José Mourinho, entrenador del conjunto merengue, arrancará el partido ante el Inter de Milán con problemas en la línea media, debido a la ausencia de tres jugadores.

Ni Arda Güler ni Bernardo Silva ni Eduardo Camavinga estarán disponibles a causa de la sanción, después de que los tres jugadores fueran expulsados en su último partido europeo de la pasada edición de la Liga de Campeones.

Mourinho se verá obligado a inventar una línea media completamente nueva ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, después de que tres de sus cuatro centrocampistas titulares fueran expulsados la temporada pasada durante su último partido en la Liga de Campeones.

Camavinga y Arda Güler vieron la tarjeta roja ante el Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la competición, mientras que Bernardo Silva fue expulsado ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final.

De momento, el escenario más probable para el partido parece ser que el Real Madrid intente recuperar los servicios de Aurélien Tchouaméni, de modo que el jugador francés sea el compañero de Fede Valverde en la línea media.

Con este propósito, la idea es que Tchouaméni dispute algunos minutos ante el Real Betis en LaLiga, aunque eso aún no está confirmado.

Hasta ahora, Tchouaméni no ha participado en ningún partido esta temporada a causa de la lesión, después de regresar de las vacaciones aquejado de algunas molestias que le impidieron alcanzar el mismo nivel físico que sus compañeros.

Por otra parte, Thiago Pitarch también está lesionado, lo que significa que Mourinho estará obligado a inventar una línea media capaz de competir con las limitadas opciones de que dispone, y ello en uno de los partidos más delicados y difíciles de la fase de liga.

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