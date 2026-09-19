Mourinho abre el debate arbitral antes del derbi: ¿no es extraño lo que pasó?

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, volvió a hablar sobre el arbitraje antes del duelo frente al Atlético de Madrid, pese a afirmar que no le gusta discutir sobre los árbitros antes de los partidos, durante la rueda de prensa que ofreció en Valdebebas, un día antes del esperado derbi madrileño en el estadio Wanda Metropolitano.

Las declaraciones de Mourinho llegaron después de que se le recordaran unas palabras anteriores en las que había mostrado su sorpresa por no haber sido preguntado sobre los penaltis que se señalaron a favor del Barcelona y del Atlético de Madrid durante la última jornada.

El entrenador portugués dijo: "¿Qué hay de los penaltis que se pitaron la semana pasada? Ahora ya es demasiado tarde. Ha terminado una jornada de partidos, y podemos hablar de por qué el Elche acabó el partido con 11 jugadores".

Mourinho pasó a hablar del árbitro del partido del derbi, señalando: "Es un poco extraño que conociéramos al árbitro del partido de mañana con una semana de antelación", antes de afirmar su confianza en el colegiado designado para dirigir el encuentro.

Y añadió: "Prefiero decir que, si ha sido designado, es porque tiene la competencia y la experiencia suficientes para un partido de esta importancia emocional. No me gusta hablar de los árbitros antes del partido. Confío plenamente en él antes del encuentro, y ya veremos qué ocurre después".