Mossou comparte una anécdota hilarante sobre Wout Weghorst

Sjoerd Mossou comparte esta semana en el talkshow Voetbaltijd una bonita anécdota sobre Wout Weghorst. Se trata de la ocasión en la que el delantero del FC Twente fue convocado por primera vez para la selección neerlandesa.

Mossou subraya en el programa que siempre ha sido «muy fan» de Weghorst. «Siempre pasa algo con él. Mira, la gente normal tiene un determinado marco de emociones dentro del que se mantiene. Pero con Wout todo es más. Está más triste que tú y yo, está más enfadado que tú y yo, es más creyente que tú y yo. Todo es más. Eso me encanta.»

El periodista comparte a continuación una llamativa historia sobre Weghorst, entonces jugador del AZ. «Entonces apareció por primera vez en el radar de la selección neerlandesa. Durante un entrenamiento se iba a saber si sería seleccionado para la Oranje.»

«Entonces Weghorst había acordado con el fisioterapeuta o masajista del AZ que tenía que levantar el pulgar en cuanto entrara en la convocatoria», continúa Mossou. «En ese momento, el AZ estaba entrenándose a tope.»

«En un momento dado, Weghorst vio un pulgar hacia arriba junto a la banda. Entonces salió corriendo del campo y se arrodilló para celebrar que había llegado a la selección neerlandesa. Eso es típico de Wout Weghorst. Ningún otro jugador haría eso», afirma un divertido Mossou.

Weghorst, ahora en el Twente, suma ya 53 internacionalidades con Países Bajos. En los últimos años, el espigado delantero disputó varios grandes torneos con la selección neerlandesa.