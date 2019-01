Morata sufre en el Chelsea un problema "de confianza"

Gianfranco Zola, segundo entrenador de los Blues, opinó sobre el momento que atraviesa el delantero español, futurible del Sevilla.

Gianfranco Zola, segundo entrenador del Chelsea, ha defendido este viernes en rueda de prensa a Álvaro Morata, delantero español cuyo futuro es una incógnita y que ha sido relacionado con un posible fichaje por el Sevilla.

"Principalmente es un tema de confianza. Yo mismo he sido delantero y cuando te pones a buscar el gol todo el tiempo y no aparece, pierdes la confianza. Entonces, cuanto menos confianza tengas, menos probable es que vayas a marcar. Sucede frecuentemente con todos los jugadores", señaló el italiano, segundo de Maurizio Sarri, durante su comparecencia previa al encuentro por FA Cup contra el Nottingham Forest.

Sobre Álvaro Morata, Zola dice que es importante para él marcar, pero los goles son solo una consecuencia del trabajo que hace para el equipo. El italiano cree que los goles llegarán para el delantero. #CFCes 4 de enero de 2019

"Creo que Alvaro tiene que entender que es importante, sí, cuando marca, pero también cuando juega y hace cosas que son importantes para el equipo. El gol solo tiene que ser una consecuencia de lo que haces por el equipo", agregó.

Morata ha marcado cinco goles en 16 partidos de Premier League en la actual temporada, en la que acumula 943 minutos ligueros.

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, había elogiado en las últimas horas al ex de la Juventus y del Real Madrid: "Sus números dicen que es un futbolista importante a nivel mundial. Cuando estuvo en el Madrid y en la Juve ha demostrado que es un gran goleador. Yo lo he padecido en el filial del Real Madrid... No os voy a contar nada que no sepáis".