"Morata estaba adelantado e interviene en el gol de Griezmann"

La opinión de algunos ex colegiados españoles en torno al tanto que dio al Atlético de Madrid la victoria en casa del Rayo Vallecano.

El 0-1 del Atlético de Madrid en Vallecas, ese gol marcado por Antoine Griezmann en el minuto 74 de partido, generó polémica. Y es que la posición de Álvaro Morata en el inicio de la jugada deja dudas. De hecho, según el ex árbitro Raúl García de Loza, el delantero español sí que participa en la acción estando adelantado y considera que el principal, Jesús Gil Manzano, debió ser avisado por el VAR y ser él mismo quien tome una decisión.

Cuando sale el centro desde la banda izquierda, Morata está en fuera de juego, pero el ex punta del Chelsea no participa de la maniobra hasta después del rechace de un defensa rayista. Luego sí aparece en escena para controlar el balón y cedérselo a Griezmann, que remata a puerta y desempata el derbi madrileño.

"Morata, que está en fuera de juego, sí interviene en la jugada del gol de Griezmann", resume García de Loza. "Hay que llamar al árbitro para que vea la jugada. Nadie puede tomar una decisión que la tiene que tomar el árbitro principal. El de arriba, el del VAR, no puede tomar la decisión si es una jugada buena o mala. 'Vete a verla', debe decirle al principal", asegura.

Además, García de Loza ve penalti de Giménez sobre Raúl De Tomás, minutos antes del 0-1. Pero el propio delantero rayista dijo que no era penalti. ”A veces soy crítico con el VAR, pero esa jugada que reclamo penalti es una jugada sin importancia, un lance del juego. Creo que el árbitro acertó”, comentó para la televisión nada más acabar el encuentro.

Por otra parte, "Morata está en fuera de juego, pero no implica pitar fuera de juego, no interfiere en el despeje del defensor", dice el ex árbitro español Eduardo Iturralde en Carrusel Deportivo. "Estar en posición no significa que sea infracción. No interfiere ni en el juego ni en un contrario, el cual despeja y habilita la posición de Morata, que va a disputar el rechace, pero ésto ya se considera segunda jugada", agrega.

Por estar en posición no significa que sea infracción.

No interfiere ni en el juego ni en un contrario el cual despeja y habilita la posición de Morata que va a disputar el rechace, peto esto ya se considera Segunda jugada — Eduardo Iturralde (@itu_edu) 16 de febrero de 2019

En el mismo sentido opina el ex colegiado Andújar Oliver en el programa 'Marcador', de Radio MARCA. "Es un gol legal. Es cierto que el delantero del Atlético de Madrid está por delante tras el centro lateral pero es un fuera de juego posicional, ni distrae ni interviene en la jugada", asevera.