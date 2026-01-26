Mónaco vs Juventus, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Última jornada de la fase de grupos de esta Champions League, con la Juventus que, gracias a los tiunfos contra Bodo/Glimt, Pafos y Benfica, ya se ha asegurado el paso a la siguiente ronda a través de los playoffs.

Sin embargo, los bianconeri aún pueden esperar -aunque con posibilidades muy reducidas- un acceso directo a los octavos de final, siempre que obtengan una victoria en Francia contra el Mónaco.

Los anfitriones, dirigidos por Sebastien Pocognoli, se juegan el acceso a la siguiente ronda en este último partido y harán todo lo posible para evitar la derrota.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 6 y M+ Liga de Campeones 11, mientras que en México se podrá seguir por Fox One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium y Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Mónaco vs Juventus: hora de inicio

Liga de Campeones - Champions League Stade Louis II, Monaco

El partido Mónaco vs Juventus de la Champions League, válida para la octava y última jornada de la fase de campeonato de esta Champions League, se juega el miércoles 28 de enero a las 21:00, tiempo de Españla, en el Estadio Luis II.

Argentina: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

Noticias de los equipos y formaciones

Las probables formaciones de Mónaco-Juventus

MÓNACO (4-2-3-1): Kohn; Ouattara, Kehrer, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Ilenikhena, Golovin; Balogun. Entrenador Pocognoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Entrenador Spalletti

Forma

El Mónaco llega de una pesada derrota en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, derrotado 6-1 en el Bernabéu. En general, sin embargo, los franceses han obtenido solo una victoria en los últimos cinco partidos y en el campeonato ocupan el décimo lugar, a 12 puntos de la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones.

La Juventus, en cambio, está viviendo un excelente periodo de forma: cuatro éxitos con igual número de porterías a cero en los últimos cinco partidos de todas las competiciones, con la única derrota registrada en el partido de Serie A contra el Cagliari del pasado 17 de enero.

Partidos entre los dos equipos

El Mónaco ha obtenido solo una victoria en los seis encuentros jugados contra la Juventus en competiciones europeas, con un empate y cuatro triunfos bianconeri. El último precedente se remonta a la semifinal de la Champions League 2016/17, cuando la Vecchia Signora se impuso 2-0 en Francia y ganó 2-1 también en el partido de vuelta en casa.

Clasificación

En esta última jornada se decidirá el futuro europeo de ambos equipos: el Mónaco, actualmente 21° con 9 puntos, necesita urgentemente sumar puntos para acceder a los playoffs de la Champions League. La Juventus, por su parte, con una victoria podría seguir esperando una clasificación directa a octavos, aunque todo dependerá de los resultados de los equipos que la preceden en la clasificación.