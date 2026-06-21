Mohamed Nour le dice a Al-Dosari: ¡No te he visto!

Mohamed Nour, leyenda del Al-Ittihad y de la selección saudí, ha enviado un mensaje a Salem Al-Dossari tras su actuación en la derrota ante España (0-4) en la segunda jornada del Mundial 2026.

El jugador ya recibió críticas tras el empate 1-1 contra Uruguay y ahora, después de la derrota ante España, la presión aumentó.

Nour publicó varios vídeos en su cuenta de Snapchat sobre el partido y preguntó: «¿Dónde estás, Salem? No te he visto en todo el partido, ¿por qué no has jugado?».

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Y añadió: «No dejes que las críticas te afecten; debiste darlo todo y mostrar tu nivel habitual frente a España».

Sobre el rendimiento general, Nour concluyó: «Tengo la sensación de que los jugadores de la selección saudí tenían miedo, y algunos temían sufrir un regate embarazoso».