Modric: el Milan está al mismo nivel que el Real Madrid

El croata Luka Modric, jugador del Milan, confirmó que está listo para comenzar su segunda temporada con el equipo, subrayando que su objetivo es competir y estar a la altura de las aspiraciones del club.

La estrella croata dijo, en unas declaraciones destacadas por el diario español As: "En mi interior sabía que quería continuar en el Milan, pero también tenía que comprobar otras cosas que me lo permitieran. Y ahora estoy aquí, y feliz de haber vuelto".

La decisión del centrocampista también estuvo impulsada por su deseo de lograr lo que no fue posible el año pasado, señalando: "Frustración es la palabra que usaría para describir el último partido, porque estábamos rindiendo bien. Hasta marzo competíamos por el título, y también me dolía a nivel personal que la lesión no me permitiera ayudar al equipo como lo había hecho hasta ese momento".

Y añadió: "Al final, no pudimos clasificarnos para la Liga de Campeones, pero quedaron otras cosas positivas, como el ambiente en torno al club, en el vestuario, y la unión entre nosotros. Nos respetamos mucho los unos a los otros".

Modric reveló que no se olvidó del Milan ni siquiera cuando estaba ocupado con el Mundial en México, Canadá y Estados Unidos, señalando: "En los primeros días, solo pensé en lo que salió mal, tras un año que había sido muy positivo. Luego tuve que centrarme con Croacia en el Mundial, pero siempre mantuve el contacto con el club, y el Milan estuvo siempre presente en mi mente, a pesar de mi concentración con la selección de mi país".

Y continuó: "Durante la temporada podía haber firmado la renovación del contrato, incluso en diciembre, pero primero quería escuchar a mi cuerpo y saber si tenía las mismas ganas y la misma pasión por el fútbol. Cuando el Milan me mostró cuánto interés tenía en mí, y su interés por contar conmigo dentro del nuevo proyecto, eso fue lo que necesitaba escuchar. Hablé con mi familia y decidí quedarme".

Y prosiguió: "Todo el mundo habla de mi edad, y algunos jugadores tienen la mitad de mis años, pero no pienso en ello. Me hacen sentir más joven y me animan a competir con ellos, lo que me impulsa a seguir progresando. Soy muy competitivo".

Modric consideró que el factor fundamental detrás de sus decisiones siempre ha sido el cariño que encontró en la afición del Milan, señalando: "Sentí el cariño de la afición durante todo el año, allá donde estuviéramos. Fue más de lo que podía imaginar. Cuando sientes tanto cariño, lo que quieres es devolverlo y dar lo mejor de ti para representar al Milan".

Y agregó: "He jugado en el club más grande del mundo, que es el Real Madrid, pero mi sensación es que el Milan está al mismo nivel. Cuando la gente habla del Milan, lo hace de una manera diferente a como habla de los otros clubes. Cuando llegas aquí, lo entiendes. Sentí como si llevara aquí años. Y eso me impulsa a dar más".

Modric concluyó: "Este es el lugar donde quiero estar, y por eso estoy aquí. He vuelto con el mismo objetivo que tenía el primer día, que es ganar. Tenemos que ser humildes, trabajar duro y estar unidos. Cuando juegas en un club como este, la lógica natural es pensar en ganar, y no solo en clasificarse para la Liga de Campeones. Hay que aspirar a lo máximo, y ese es el mismo objetivo que todos tenemos".