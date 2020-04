Mitchell Mercado aclara algunos puntos

El delantero colombiano dio la cara, ante la situación que vive.



Mitchell Mercado, quien recientemente firmó con Alianza, dio su versión sobre la firma del contrato que hizo con Isidro Metapán, ya que a juicio del jugador dicha firma con los caleros no tiene validez, ya que fue estampada en diciembre del 2019.



En conversación con el Grupo Dutriz, el colombiano dijo: “Antes de firmar con Alianza ya había un rumor de que ellos requerían de mis servicios, entonces me adelanté y le pedí de favor al presidente de Metapán que me mandara la copia del contrato para tener la constancia, tener ese contrato. Pero el presidente de Metapán, Rafael Morataya, nunca me respondió”.

“Me han querido hacer ver mal en esto. A mí se me ha estado criticando mucho. Inlcuso me han estado tratando de mañoso y no tendría que ser así. El dinero que yo agarré de Metapán me lo estaba dando su presidente y ya le devolví una parte. Si él tuviera contrato conmigo no me mandara a pedir dinero y no me hubiera dicho que no subiera fotos”, agregó Mercado.