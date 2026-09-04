Mitchell Dijks se muestra bastante sincero en el Transferdeadlineshow de ESPN. El carrilero reconoce que ganó bastante peso durante su aventura en el Nam Dinh FC de Vietnam.

«Estaba poniendo a prueba mi estado físico. Pero no salió del todo bien. Pesaba 104 kilos. Cuando estoy en forma, normalmente peso 92 kilos. Tenía bastantes kilos de más», revela Dijks, actualmente sin club.

El presentador Milan van Dongen apenas puede creer la historia y piensa que Dijks le está tomando el pelo. «No, va en serio. La verdad es que estaba bastante gordito», afirma el exlateral izquierdo de, entre otros, Ajax, Vitesse y Fortuna Sittard.

Hans Kraay junior también está sorprendido y se pregunta qué ha hecho exactamente Dijks en Vietnam. «Allí la intensidad es bastante menor. Pero allí simplemente se come bien pasta. Y si durante los partidos solo corres siete kilómetros...»

En las redes sociales reina la sorpresa por las declaraciones de Dijks. «Qué risa, tío, un jugador que tira su propia carrera por la borda», lamenta alguien en X. El periodista de De Telegraaf Jeroen Kapteijns también tiene sus dudas. «Es honesto y sincero, pero ¿de verdad es esta la entrevista más conveniente si estás buscando club?»

El Dijks, de 33 años, espera una nueva aventura asiática. El defensa no necesita necesariamente regresar a los Países Bajos.