Misma resultado... El Bayern de Múnich se burla del Real Madrid

El Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la ida de cuartos de la Champions.

Luis Díaz y Harry Kane marcaron en los minutos 41 y 46, y aunque Kylian Mbappé recortó distancias en el 74, el Bayern se llevó la victoria.

La vuelta se jugará el miércoles en el Allianz Arena, donde se definirá el semifinalista que enfrente al ganador de Liverpool-París Saint-Germain.

Tras el partido, el Bayern publicó en su cuenta de X en árabe una foto del encuentro con el mensaje: «Cierra el techo o ábrelo... el resultado es el mismo».

El Madrid pidió a la UEFA cerrar el techo del Bernabéu, pese a las quejas del Bayern por el ruido.

La UEFA aceptó la petición del club blanco, al considerar que el propietario del estadio puede tomar esas decisiones.

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