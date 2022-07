Mis preguntas para Layhoon

Es justo reconocer que es mucho mejor que salgan a dar la cara, que no se escondan, pero de ahí a creerlos va un abismo.

El pasado viernes apareció en escena la que fuera presidenta del Valencia CF entre 2014 y 2017, una persona que tuvo que ser retirada del cargo porque ella misma se vio superada por la presión de un club que ya en aquel entonces había entrado en barrena, lo rescató Alemany, y porque Lim no le permitió que dijera públicamente que se disculpaban y tenían que mejorar después de dos temporadas lamentables, con Neville, Ayestarán, Prandelli y etc...

Es justo reconocer que es mucho mejor que salgan a dar la cara, que no que se escondan como han hecho los ´últimos tres años. Pero de ahí, a querer hacernos creer que por el hecho de que aparezcan en ruedas de prensa hay que creerlos va un abismo. Respeto a los aficionados de la paciencia infinita, no respeto a los comunicadores que mienten por interés y sistema y tratan de hacer olvidar que ha sido Meriton quien ha achicharrado su credibilidad incluso en comunicados oficiales. Hoy, un comunicado oficial no tiene credibilidad para según qué temas, porque han demostrado que mienten en ellos sin pudor.

Por eso, pese a que reconozco que Lay Hoon tuvo la valentía que no ha tenido Murthy en tres años para ponerse ante la prensa, también tengo que decir que su rueda de prensa no despejó las muchas dudas que existen sobre los principales temas que atañen al futuro del club. A mí, de hecho, se me quedaron muchísimas preguntas por hacer, que en una rueda de prensa no se pueden hacer porque no hay opción a las repreguntas, ni matices, sobre respuestas incorrectas como las de Layhoon.

1. ¿Cómo piensan solucionar el problema que existe para la financiación del nuevo estadio? Porque Layhoon aseguró que eso no era importante cuando por la mañana desde el Ayuntamiento se había insistido en la cautela y en reclamar esas garantías económicas.

2. ¿Por qué siempre juegan con los números y en vez de decir la verdad, hinchó la cifra de lo invertido por Lim? El club ha recibido 150 millones de euros de inversión de Lim y los 100 restantes (realmente han sido 95 porque 5 nunca los pagó) hasta los 250 que dijo ella fueron para comprar las acciones. Es decir, juegan con las palabras.

3. ¿Quién es la empresa con la que pretenden acabar la cubierta del estadio y si esa empresa pagará un patrocinio o el dinero que ponga será a cambio de patrocinio, pero también habrá una parte de financiación que habrá que devolverle de alguna manera?

4. Layhoon reconoció que en el contrato de compra del club se comprometieron a finalizar el estadio, o a hacer todo lo posible para acabarlo antes del centenario. Sin embargo, ¿Por qué se quieren apuntar como una gestión suya la negociación de la Liga con CVC y aún así no querer apoyar al club para acabar el estadio con un aval o dinero suyo pese al compromiso?

5. Pese a que Layhoon dijo que las soluciones económicas las debe encontrar el consejo de administración, ella dejó varias pinceladas y evidenció que Lim no tiene intención de poner más dinero. Si la idea para solucionar las pérdidas es capitalizar el préstamo de 16,5 millones o reducir el capital. ¿Cómo asumirán los pagos inminentes que tiene el club ante jugadores y clubes?

6. “El mercado está muy tranquilo”, afirmó la presidenta en la sombra. Sin embargo, eso no soluciona las muchas carencias que tiene la plantilla que entrena desde el pasado lunes Gattuso. ¿Cómo piensan construir un equipo competitivo para hacer un gran equipo, que fue la promesa de Lim cuando compró el club?

7. Si de verdad Lim tiene compromiso total con la entidad, ¿cómo puede ser que lleve tres años dejando caer deportivamente al equipo y sin importarle nada no competir en Europa?

8. ¿Cómo puede ser que se olvidara de pedir perdón al valencianismo por haber mantenido cinco años en Valencia a Murhty? ¿Cómo puede ser que quisieran hacer como que no sabían nada de todo eso? ¿Cómo puede ser que no supiera nada de lo que ha pasado aquí en cinco años cuando ex consejeros, ex trabajadores y algún periodista le han informado de todo? ¿Cómo puede ser que faltara a su palabra con el alcalde y no pidiera perdón? ¿Ellos ven mal educar como aquí que filtramos audios pero ven bien educar personas con comportamientos como Murthy?

9. Quizá su respuesta más tajante fue cuando dijo que el club no estaba en venta. Me sorprendió que hablara en plural “No vamos a vender el club”. Algunos lo celebraron a lo grande, pero la pregunta sería ¿Por qué negociaron, o más bien porque Peter Lim, tenía un acuerdo por 225 millones de euros para venderle el club en 4 años en una operación acordeón? ¿Sólo está en venta el club a días o para amiguetes que no levanten alfombras?

El artículo sigue a continuación

10. Para acabar. ¿Por qué Layhoon no aceptó preguntas sin límite horario y nos dijo medias verdades? ¿Por qué su discurso fue otra vez encaminado a decirnos que son los dueños y que han puesto mucho dinero, sin recordar que han perdido más del que han puesto? ¿Por qué no nos explicó porque 1000 millones en transferencias de jugadores y ninguno para el estadio?

En definitiva, que Layhoon tuvo el detalle de sentarse en la rueda de prensa para jolgorio de algunos, pero a la hora de la verdad, no despejó ninguna de todas grandes dudas, y problemas, que tiene el club por su gestión y únicamente por sus errores. Esperaremos con atención el regreso de Lay a Valencia, porque pese a que no lo quiso reconocer, estaba en Valencia porque ella es la única persona de confianza que le queda a Lim que esté dispuesta a dar la cara por él.

Si realmente quisieran empezar de cero o reconducir de alguna manera la situación, algo para mí impensable, empezarían por decir alguna vez la verdad. Pero no pueden, no es su manera de actuar.