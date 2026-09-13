Henk Veerman volvió a firmar este domingo un gol brillante en la Eerste Divisie. El delantero encaminó al FC Volendam hacia una victoria por 2-0 sobre el FC Den Bosch con una artística chilena.

El partido en el Kras Stadion seguía equilibrado al descanso. Ambos equipos tuvieron sus ocasiones, pero no hubo goles en los primeros 45 minutos.

Poco después de la reanudación sí llegó el gol para el Volendam. En una jugada que siguió a un lanzamiento de falta, Veerman recibió el balón en el área y, con una fabulosa chilena, dejó sin opciones al guardameta Pepijn van de Merbel: 1-0.

Fue otro gol especial de Veerman. A finales de agosto, el delantero ya había causado impresión contra el FC Dordrecht, en un duelo que el Volendam ganó por 6-1, con un precioso taconazo.

El FC Den Bosch tuvo prácticamente justo después del 1-0 una ocasión para empatar. Sin embargo, Devon De Corte disparó rozando el poste de la portería del Volendam.

No mucho después, Reuven Niemeijer amplió la ventaja del equipo local. El centrocampista firmó el 2-0 en el minuto 64, después de que Mike Kleijn se librara poco antes de una segunda tarjeta amarilla.

El Volendam ya no soltó la ventaja. El FC Den Bosch intentó forzar algo con varios cambios, pero ya no logró superar al portero ni a la defensa del equipo local.



