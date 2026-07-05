Míralo GRATIS: México vs. Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026

México e Inglaterra se ven las caras hoy, 5 de julio de 2026, en el majestuoso Estadio Azteca de la Ciudad de México para disputar su trascendental compromiso de eliminación directa. El combinado tricolor llega con el ánimo a tope tras haber conseguido un sólido triunfo por 2-0 ante Ecuador en la ronda previa. Por su parte, la escuadra de los Tres Leones llega con la firme intención de silenciar el Coloso de Santa Úrsula tras sellar su pase al vencer ajustadamente 2-1 a la República Democrática del Congo. El silbatazo inicial está pactado para las 8:00 PM ET / 5:00 PM PT en los Estados Unidos, lo que equivale a las 6:00 PM (Hora del Centro de México).

Opciones de Streaming Gratis: Comparativa de Plataformas

Si prefieres la comodidad digital para ver el partido en tu Smart TV, teléfono o tableta, existen métodos infalibles para ver el juego gratis utilizando periodos de prueba. Aquí tienes el desglose completo para ambos países:

Plataforma Región Prueba Gratis Cobertura en Español / Inglés Amazon Prime Video México 7 días (Canal ViX) ViX Premium (Español) Fubo Estados Unidos 5 días Telemundo (Español) / FOX (Inglés)

La opción más directa en México: TV Azteca Digital (Sin pagar ni registrarse)

Si te encuentras en territorio mexicano y quieres disfrutar de las narraciones de Christian Martinoli, Luis García y el "Inmortal" Jorge Campos de la manera más rápida y sencilla, TV Azteca es tu mejor alternativa.

A diferencia de otras plataformas de streaming que te obligan a ingresar tarjetas de crédito o crear un perfil de usuario, la televisora del Ajusco ha liberado la señal digital para este partidazo de Octavos de Final. No necesitas pagar absolutamente nada ni completar ningún formulario de registro.

Cómo sintonizarlo online:

Desde la Web: Ingresa directamente al sitio oficial de Azteca Deportes en tu navegador.

Desde tu celular o tablet: Descarga la aplicación oficial de TV Azteca Deportes (disponible gratis en iOS y Android).

En tu televisión: Solo sintoniza el canal Azteca 7 a través de tu antena de televisión abierta tradicional.

Basta con entrar a sus plataformas digitales a la hora del partido, darle "play" a la transmisión en vivo y disfrutar del encuentro de la Selección Mexicana con la más alta definición.

Cómo ver México vs. Inglaterra en Estados Unidos (Público Hispano)

Para el público hispanohablante dentro de la Unión Americana, la transmisión principal en televisión estará disponible en español a través de la señal de Telemundo, mientras que la narración en inglés se emitirá en exclusiva por la señal abierta de FOX.

Transmisión por Streaming (Fubo y DirecTV Stream)

Si no tienes cable tradicional ni antena, tu pase de acceso gratuito es registrarte para una prueba de Fubo o DirecTV Stream. Estos servicios de televisión en vivo por internet incluyen en su parrilla tanto la señal de Telemundo en español como FOX, permitiéndote alternar las transmisiones a tu gusto desde tu dispositivo favorito.

Números de Canal de Telemundo en EE. UU.

Si cuentas con televisión por satélite o una antena digital terrestre (OTA) conectada a tu televisor, puedes encontrar la señal de Telemundo en las siguientes frecuencias:

DirecTV: Canal 406 (Este) o Canal 407 (Oeste)

Dish Network: Canal 835

Señal Abierta Local (Principales Ciudades):

Nueva York: Canal 47 (WNJU)

Los Ángeles: Canal 52 (KVEA)

Chicago: Canal 44 (WSNS)

Dallas–Fort Worth: Canal 39 (KXTX)

Houston: Canal 47 (KTMD)

Miami: Canal 51 (WSCV)

San Francisco / Área de la Bahía: Canal 48 (KSTS)

Cómo ver México vs. Inglaterra en México (ViX Premium por Amazon)

Si sigues las acciones de este histórico partido de Octavos de Final desde tierras mexicanas, los derechos exclusivos de transmisión por internet corresponden a la plataforma ViX. Aunque gran parte de la cobertura del Mundial requiere suscripción de pago, existe un truco ideal para sintonizarlo de manera gratuita:

Cómo ver México vs. Inglaterra en México (ViX Premium por Amazon)

Si sigues las acciones de este histórico partido de Octavos de Final desde tierras mexicanas, los derechos exclusivos de transmisión por internet corresponden a la plataforma ViX. Aunque gran parte de la cobertura del Mundial requiere suscripción de pago, existe un truco ideal para sintonizarlo de manera gratuita:

Puedes aprovechar el ecosistema de Amazon Prime Video Channels. Si cuentas con una membresía activa de Amazon Prime México (o abres una cuenta nueva), la tienda digital te otorga la opción de agregar el canal de ViX Premium con una prueba gratuita de 7 días.

Abre la aplicación oficial de Prime Video en México. Busca la sección de canales y selecciona ViX Premium . Activa tu prueba de 7 días y disfruta de la narración de TUDN totalmente en vivo y en alta definición.

Recuerda dar de baja el canal antes de que termine el periodo de prueba desde la configuración de tu cuenta de Amazon si deseas evitar el cargo regular de $149 MXN mensuales.



