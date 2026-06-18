Entérate de cómo seguir el crucial partido de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo sin pagar un solo centavo, tanto en México como en los Estados Unidos.

El esperado encuentro correspondiente al Grupo A se jugará hoy, 18 de junio de 2026, en el Estadio Guadalajara. El Tri busca consolidar su localía ante una siempre dinámica y disciplinada escuadra de Corea del Sur, en un duelo que promete definir el rumbo del sector.

El pitazo inicial está programado para las 7:00 PM (Hora del Centro de México) / 9:00 PM ET / 6:00 PM PT (Estados Unidos).

Dónde ver México vs. Corea del Sur en Estados Unidos (Señal en Español)

Para la comunidad hispanohablante en EE. UU., existen excelentes opciones para sintonizar el partido completamente en español, tanto por televisión digital como mediante plataformas de streaming con pruebas gratuitas.

Transmisión por Televisión Abierta (Español)

Telemundo: La casa oficial de la Copa del Mundo en español para EE. UU. emitirá el juego completo. Podrás sintonizarlo de forma gratuita utilizando una antena digital over-the-air (OTA) conectada directamente a tu televisión para sintonizar tu canal afiliado local.

Opciones de Streaming Gratis en EE. UU.

Si cortaste el cable y no tienes antena, tu mejor alternativa para ver la señal de Telemundo es aprovechar los periodos de prueba gratuita de los principales servicios de televisión en vivo por internet:

Plataforma de Streaming Periodo de Prueba Canales Incluidos Fubo 7 días gratis Telemundo (Español) / FOX (Inglés) DirecTV Stream 5 días gratis Telemundo (Español) / FOX (Inglés

Streaming Dedicado (EE. UU.)

Peacock: El servicio de streaming de NBCUniversal transmitirá en vivo toda la cobertura de Telemundo en español. Aunque requiere una suscripción mensual activa, es una gran alternativa si ya eres usuario de la plataforma.

Dónde ver México vs. Corea del Sur en México (Televisión Abierta y Digital)

Para los aficionados dentro de la República Mexicana, el partido estará disponible de forma completamente gratuita a través de la televisión abierta tradicional y por diversas opciones digitales.

Transmisión por Televisión Abierta

Canal 5 (TelevisaUnivision): La transmisión oficial con el equipo de TUDN estará disponible de manera gratuita en todo el país a través de la señal digital terrestre de Canal 5. Solo necesitas conectar una antena digital a tu televisor.

Azteca 7 (TV Azteca): Como es costumbre con los partidos de la Selección, la señal de Azteca Deportes también transmitirá el compromiso de forma abierta para todo el territorio nacional.

Opciones de Streaming en México

Si prefieres seguir las acciones en tu celular, tablet o Smart TV sin necesidad de cables, puedes optar por las siguientes plataformas:

ViX (Gratis / Premium): La plataforma de streaming de TelevisaUnivision transmitirá el partido en vivo. La señal de los canales abiertos suele estar disponible en su oferta gratuita.

App de Azteca Deportes / Sitio Web: Transmisión libre y gratuita para dispositivos móviles y navegadores dentro de México.

Horarios de Transmisión por Ciudades

Asegúrate de sintonizar la previa antes del inicio del encuentro. Aquí tienes las horas locales correspondientes a las principales ciudades de ambos países: