Minnesota Vikings vs Chicago Bears: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Chicago Bears se dirigen al estadio U.S. Bank para enfrentarse a los Minnesota Vikings el domingo, mientras los dos rivales de la NFC Norte se enfrentan en un partido clave de la Semana 11 en el calendario de la NFL.

Los Bears están en una ola de impulso mientras se dirigen a Minnesota para un enfrentamiento crucial de la NFC Norte contra los Vikings.

En la Semana 1, fueron los Vikings quienes lograron una estrecha victoria por 27-24, pero las cosas han cambiado desde entonces. Chicago ha encontrado su ritmo, con un registro de 6-3, mientras que Minnesota ha caído a 4-5 al entrar en la Semana 11.

Hora de inicio del partido Minnesota Vikings vs Chicago Bears

Los Vikings y los Bears se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Minnesota Vikings

En cuanto a los Minnesota Vikings, ha sido una temporada de altibajos marcada por la inconsistencia y las lesiones. Su revés más reciente fue una derrota en casa por 27-19 ante esos mismos Ravens, aunque Jalen Nailor llamó la atención con un día de carrera, 124 yardas de recepción y un touchdown. Una semana antes, los Vikings vencieron a los Detroit Lions 27-24, impulsados por un esfuerzo impresionante de 142 yardas por tierra y dos touchdowns de pase de J.J. McCarthy.

Sin embargo, las lesiones han afectado gravemente a Minnesota. Con Carson Wentz y Ryan Kelly en la reserva de lesionados, la profundidad en la posición de mariscal de campo y centro se ha convertido en una preocupación seria. Aun así, los Vikings continúan apoyándose fuertemente en sus estrellas receptoras Justin Jefferson y Jordan Addison, el corazón de su ofensiva, mientras luchan por mantener su temporada a flote.

Informe de Lesiones de los Vikings: Jonathan Greenard – en duda, Theo Jackson – en duda, Corey Kiner – en duda, Walter Rouse – en duda, Josh Oliver – en duda, Tyrio Ingram-Dawkins – en duda, Chaz Chambliss – en duda.

Noticias del equipo Chicago Bears

Los Bears están encontrando su ritmo en el momento justo, hilvanando algunas actuaciones valientes en las últimas semanas. Su último triunfo llegó con una victoria de 24-20 sobre los Giants, donde la sensación novata Caleb Williams comandó la ofensiva con 220 yardas por pase y un touchdown. En el lado defensivo, C.J. Gardner-Johnson fue una amenaza, acumulando dos capturas y siete tackles en solitario para ayudar a asegurar la victoria.

Más temprano en la temporada, los Bears iluminaron el marcador en una victoria de 47-42 sobre los Bengals. Caleb Williams una vez más se robó el espectáculo con 280 yardas por aire y tres pases de touchdown, mientras Kyle Monangai se abrió paso con 176 yardas por carrera en un rendimiento destacado.

Su único tropiezo reciente fue contra los Ravens, quienes les propinaron una derrota de 30-16. Williams lanzó para 285 yardas pero fue interceptado una vez, mientras que D’Andre Swift anotó un touchdown por tierra. A pesar de la chispa en la ofensiva, los Bears no pudieron contener el implacable juego terrestre de Baltimore.

Informe de lesiones de los Bears: Jahdae Walker – fuera, Dominique Robinson – fuera, T.J. Edwards – fuera, Josh Blackwell – fuera, Ruben Hyppolite II – cuestionable.

Mira y transmite en vivo Vikings vs Bears en los EE. UU.

El partido de la semana 11 de la temporada 2025 de la NFL entre los Vikings y los Bears será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden ver la cobertura enFubo (Prueba gratis hoy).

Se publicarán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, pronto, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Vikings vs Bears en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de la temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte entretenido todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Vikings vs Bears

Las entradas ya están disponibles en StubHub, comenzando a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, llegando hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos en el estadio.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Vikings vs Bears Fantasy Football

Fue una salida bastante irregular para Caleb Williams el domingo. El mariscal de campo novato completó solo el 55.6% de sus pases, pero ese número no cuenta toda la historia. Esto no fue un caso de inexactitud dispersa; más bien, fue una cuestión de mala suerte y ejecución descuidada de quienes lo rodeaban. Los receptores de los Bears lo decepcionaron, dejando caer seis pases en el día, varios de los cuales podrían haber cambiado la complejidad del juego.

Aun así, Williams mostró la magia que lo hizo ser la selección número 1 global, entregando varios lanzamientos impresionantes en movimiento, manteniendo las jugadas vivas con su creatividad y aplomo. Para efectos de fantasía, esta semana se siente como otra de "QB2 con potencial" para él, de esas en las que vale la pena arriesgarse, especialmente si buscas potencial en vez de seguridad.

Mientras tanto, los Bears están siendo cautelosos con D'Andre Swift, quien tuvo una práctica limitada el miércoles. Su lesión de cadera parece estar en el espejo retrovisor, pero el cuerpo técnico no está ansioso por tentar al destino. Se espera que Swift juegue en la Semana 11, aunque probablemente continuará compartiendo toques con el novato Kyle Monangai, quien se ha ganado un papel constante en la rotación del backfield.

Rome Odunze entra en la Semana 11 como un titular de fantasía respetable, pero hay razones para ser cauteloso. Su problema en el tobillo a mitad de semana levanta algunas banderas rojas, y con el calendario de Chicago apretándose, la fiabilidad de Odunze semana a semana empieza a parecer inestable. Necesitará ya sea un mejor juego de su mariscal de campo o un partido excepcional para recuperar la confianza como WR2.

En Minnesota, J.J. McCarthy sigue siendo un trabajo fascinante en progreso. Los números presentan un panorama desigual, 20 de 42 pases completos (47.6%) para 248 yardas, con un touchdown y una intercepción. Cuando llegó la presión, McCarthy logró 9 de 20 para solo 5.2 yardas por intento, y sorprendentemente, no fue mucho más preciso cuando el bolsillo estaba limpio. Su calificación de pasador de 52.3 sin presión fue la más baja entre todos los mariscales la semana pasada.

Dicho esto, todavía hay un destello de intriga de fantasía aquí. McCarthy tiene un valor de QB2 en los enfrentamientos correctos, y su habilidad de doble amenaza le brinda un atractivo engañoso en DFS. A pesar de la ineficiencia, terminó como QB12 (20.1 puntos) en la Semana 10, no está mal para un jugador que todavía está encontrando su ritmo.

En cuanto al backfield de los Vikings, Aaron Jones Sr. se ha consolidado como una opción muy sólida de RB2. Con Minnesota dándole un volumen consistente y un enfrentamiento favorable contra Chicago, está listo para otra semana productiva. Su combinación de carga de trabajo y encuentro lo convierte en una de las jugadas de fantasía más seguras disponibles.

Luego está Justin Jefferson, todavía una superestrella en todo sentido, pero sus números de fantasía han alcanzado un techo debido al juego irregular del mariscal de campo. El volumen está presente, la eficiencia no. Aún así, esta podría ser la semana en la que las cosas finalmente se le presenten bien. Los Bears están permitiendo la tercera mayor cantidad de puntos de fantasía a receptores oponentes, y con Chicago ansioso por vengarse después de la remontada de Minnesota en la Semana 1, se espera que Jefferson tenga todas las oportunidades para castigarlos nuevamente. Si alguna vez hay un juego de "recuperación" para McCarthy y Jefferson, es este.

Predicciones del juego Vikings vs Bears

En su apertura de temporada, los Chicago Bears una vez tuvieron una ventaja de 17-6 sobre los Minnesota Vikings en Soldier Field. Pero el mariscal de campo novato J.J. McCarthy ingenió una remontada sorprendente en su primer inicio en la NFL, llevando a Minnesota a una victoria de 27-24. Desde ese juego, la defensa de Chicago ha sufrido debido a las crecientes lesiones, mientras que Caleb Williams ha desarrollado una habilidad para las heroicidades de último momento: actualmente lidera la liga en drives ganadores y remontadas en el último cuarto.

En cuanto a los Vikings, han mostrado una tendencia preocupante de comenzar fuerte pero desvanecerse al final, promediando solo 8.7 puntos en la segunda mitad en sus últimos tres partidos. Esa inconsistencia podría volver a morderlos nuevamente. Se espera que Minnesota salga con una ventaja temprana, solo para que Williams regrese con fuerza en el cuarto cuarto y entregue una poética venganza para los Bears.

Cuotas de apuestas del juego Vikings vs Bears

Diferencia de puntos

Bears +2.5 (-102)

Vikings -2.5 (-118)

Línea de dinero

Bears: +130

Vikings: -155

Total

48.5 (Más de -108/Menos de -112)