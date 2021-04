Mingueza se hace un hueco en el once de Koeman

El rendimiento del canterano le ha convertido en un futbolista muy útil para el técnico pese a haber destacado en el Barça B

Ronald Koeman se ha visto obligado a tirar de cantera. Las lesiones de buena parte de los titulares, sobre todo en defensa, le hicieron rebuscar entre los jóvenes para solventar las bajas en un primer tramo de temporada en el que las cosas no iban bien. La apuesta no le pudo salir mejor, pese a los resultados cosechados hasta fin de año, ya que algunos de ellos se han consolidado en el primer equipo como jugadores imprescindibles. Mérito de Koeman, evidentemente. A grandes problemas, grandes soluciones. Uno de estos jóvenes es Óscar Mingueza, un central de 21 años que lleva toda la vida vistiendo de azulgrana.

Lo interesante de Mingueza es que acaba de explotar como futbolista. En las categorías inferiores no era un jugador que destacaba. No entraba en las quinielas ni en las famosas listas de cracks del fútbol base que triunfarán en un futuro en el Camp Nou, como tampoco lo fue en el Barça B. En el filial, además, no era ni un fijo en el once de Francesc Xavier García Pimienta. De hecho, en las últimas dos temporadas no había jugado ni la mitad de los partidos oficiales con el segundo equipo blaugrana en Segunda División B, la tercera categoría del fútbol estatal.

Pero la necesidad de Koeman se convirtió en la gran oportunidad de Mingueza. Las lesiones de Gerard Piqué y Samuel Umtiti, a las que se unió también Sergi Roberto, dejaron la defensa en cuadro. El técnico holandés no tenía alternativa y tiró de dos futbolistas sin experiencia en primera: Ronald Araujo y Óscar Mingueza. Ambos, conocidos del filial, aunque el uruguayó ya con ficha del primer equipo y habiendo debutado la temporada anterior con Ernesto Valverde . De hecho, el día de su debut fue expulsado con roja directa en el Camp Nou en un partido ante el Sevilla.

Han pasado varios meses, los lesionados han vuelto y Mingueza sigue jugando y rindiendo a un gran nivel. Sin tener el talento con el balón de otros compañeros, el de Santa Perpètua de la Mogoda se ha ganado un sitio en el once a base de empuje y de cumplir con lo que el equipo le pide. Pese a la reprimenda que Koeman le soltó en público ante el Getafe por haberse ido al ataque con el equipo sufriendo y sin margen para la pérdida del balón, el catalán parece indiscutible para el entrenador. Ha demostrado competencia, firmeza para defender el puesto en el eje de la zaga y unas grandes capacidades para ser futbolista profesional. De hecho, es el noveno jugador de la plantilla con más minutos oficiales. Y en defensa, el tercero solo por detrás de Jordi Alba y Lenglet. Sus 2.621 minutos en todas las competiciones le sitúan por delante, incluso, de Ousmane Dembélé (2.426) o de Sergiño Dest (2.476). No hace falta decir que también ha jugado mucho más que Pjanic (1.274).

Mingueza tiene potencial. Puede que no acaba siendo titular en el proyecto futuro, pero es una pieza que, por intensidad y la eficacia en corregir errores, tiene muchas opciones de vestir la zamarra culé durante muchos años. En el fútbol nunca se sabe, pero los medios catalanes ya han informado de la intención del club de ejecutar la renovación automática para las dos próximas temporadas.