Milan y no Inter: Amorim responde con ironía a una pregunta sobre Chivu

Rúben Amorim, director técnico del Milan, aseguró que el ambiente del derbi de la ciudad de Milán tiene un carácter especial que lo acerca emocionalmente a la cultura futbolística portuguesa en comparación con su experiencia previa en Inglaterra con el Manchester United.

El Milan se prepara para enfrentar a su clásico rival, el Inter, en la cima del "Derbi della Madonnina" previsto para mañana sábado. El Nerazzurri ocupa el liderato de la clasificación con 25 puntos, por diferencia de goles sobre la Lazio, que marcha segunda, mientras que el Rossoneri se sitúa en la quinta posición con 18 puntos.

Al inicio de sus declaraciones, Amorim mostró su satisfacción por la confianza que le ha depositado el dueño del club, Gerry Cardinale, afirmando, según recogió el sitio "Football Italia": "Valoro mucho el apoyo de Cardinale. Ya sabíamos de antemano que no podíamos construir unos cimientos sólidos con este tipo de problemas durante toda la temporada. Llevará algo de tiempo, pero al mismo tiempo queremos ganar cada partido; y cuando no logramos la victoria sentimos un gran dolor. Necesitamos tiempo para construir el equipo y sabemos que las cosas buenas requieren tiempo para alcanzar la fase de estabilidad, pero eso no elimina el dolor de la derrota, que sigue presente".

Sobre la particularidad del derbi de Milán en comparación con otras ligas, el técnico portugués aludió a las dimensiones culturales del partido: "Creo que es un partido excepcional porque se juega en la misma ciudad, y ayer vimos los planos del nuevo estadio. Es una rivalidad única, pero también encierra un vínculo profundo: dos grandes equipos en la misma ciudad que comparten un único estadio".

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Y añadió: "No creo que puedas encontrar un contexto así en ningún otro lugar; es algo realmente especial. Pero si miramos la cultura portuguesa, es exactamente el mismo sentimiento, la sensación de responsabilidad por ganar, y el entusiasmo de la afición es muy parecido. La cultura del fútbol aquí es mucho más cercana a la que existe en Portugal. En Inglaterra, la cosa es un poco distinta; hay una gran competitividad, pero el espíritu sigue siendo más deportivo. Aquí sientes ese elemento latino que también experimentamos en Portugal, por eso realmente creo que será un partido especial".

Y continuó advirtiendo a sus jugadores: "Todos saben que es un partido y un momento especial, y cuando lo afrontas no importa el contexto ni si te sientes agotado. Tienes que saltar al campo y darlo todo, y nosotros estaremos ahí".

A pesar de que el dueño, Cardinale, insistió en la capacidad del Milan de coronarse campeón de la Serie A esta temporada, Amorim prefirió mantener el foco en los pasos por etapas, explicando: "Siempre hay que hablar del scudetto como objetivo principal cuando estás en el Milan, pero hemos dejado escapar demasiados puntos y tenemos que arreglar las cosas. Debemos centrarnos únicamente en mejorar al equipo paso a paso".

Y agregó: "Lo que hicimos mal en el último partido hay que corregirlo en el siguiente. Si empezamos a pensar lejos, en la tabla de clasificación y en los objetivos a largo plazo, nos olvidamos de lo que de verdad nos importa. Queremos ganar de forma continua, año tras año. No queremos ganar una temporada solo porque la suerte nos acompañó o porque tomamos un atajo en la construcción del proyecto, para encontrarnos al año siguiente de vuelta en el punto de partida. Por eso debemos abordar las cosas día a día".

Y en una respuesta divertida a la pregunta de un periodista sobre qué le envidia al entrenador del Inter, Cristian Chivu, Amorim respondió tajante: "No le envidio nada a Chivu en absoluto, porque yo ya estoy en el lugar correcto, que es el Milan y no el Inter. Esta es mi naturaleza, y esta es mi personalidad".

Y sobre su encuentro con Chivu al margen de la presentación del nuevo estadio del club, Amorim comentó: "Es muy amable. Nos quejábamos un poco por el horario del acto de presentación porque habíamos jugado la noche anterior; él ganó, así que estaba más contento que yo, pero teníamos un partido que preparar y esa era nuestra prioridad".