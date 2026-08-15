Milan: Pavlovic, capitán por primera vez absoluta

El capitán del Milan de hoy es Strahinja Pavlovic; es la primera vez en toda su carrera que el central serbio lleva el brazalete con el AC Milan.





PRIMERA VEZ - En la lista oficial del Milan para el amistoso contra el Manchester United, programado a las 16:45 en Breslavia, el capitán del AC Milan figura como Strahinja Pavlovic; es la primera vez en toda su carrera, aunque solo sea en una prueba estival, que el central serbio lleva el brazalete, aprovechando las ausencias de Maignan y Gabbia (no convocados) y de Modric (en el banquillo).