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Milan Inter Leao BisseckGetty Images

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Milan: Leao sigue entrenándose al margen

AC Milán

El Milan se ha entrenado esta mañana en Milanello y ha empezado a preparar el próximo compromiso de liga contra el Venezia programado para el viernes por la noche en San Siro. Ningún problema para Mario Gila , que trabajó con normalidad junto al grupo después de que el domingo se viera obligado a abandonar el campo a causa de los calambres. En cuanto a Rafael Leao, el delantero portugués, cuyo futuro sigue siendo un gran enigma, siguió trabajando al margen del grupo.


De cara al primer compromiso en casa ante su afición contra el Venezia, el Milan se entrenará tanto mañana como el jueves por la mañana en el Centro Deportivo de Milanello. En la víspera también habrá, obviamente, la habitual rueda de prensa de Ruben Amorim, que responderá a las preguntas de los periodistas para presentar el partido contra el conjunto véneto.

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