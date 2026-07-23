Milan, Ibrahimovic provoca a los aficionados escoceses: «¿Qué es el Celtic?»

Zlatan Ibrahimovic nunca deja de sorprender. El ex campeón sueco bromeó con los aficionados escoceses de cara al amistoso entre el AC Milan y el Celtic en el Celtic Park, programado para el sábado por la tarde a las 16:00. Durante un evento con aficionados en Nueva York, lel ex delantero del AC Milan, hoy Senior Advisor de RedBirdm, hizo una broma sobre el equipo escocés diciendo: "¿Qué es el Celtic?", se lee en Milannews.it.

Una provocación que hizo sonreír al público, pero que podría no haber gustado especialmente en Glasgow. En el pasado, sin embargo, Ibrahimovic había elogiado el Celtic Park, definiéndolo como uno de los estadios europeos con la atmósfera más fascinante.