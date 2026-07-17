Milán, desde Croacia: Ibrahimovic llama dos veces a Modric: la reconstrucción

Según el diario croata «Sportske Novosti», Zlatan Ibrahimović—asesor sénior de RedBird y de Gerry Cardinale para el Milan— ha llamado dos veces en los últimos días a Luka Modrić, estrella nacida en 1985 y actualmente sin equipo tras su última temporada con los rossoneri, para insistirle en que todo el Milan quiere que se quede y renueve. Además, se ha programado una reunión con su agente, pues el jugador exige garantías deportivas y técnicas: quiere que el «Diavolo» apueste por ganar, no solo por participar.