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Milan, decisión tomada: Cisse jugará con la sub-21 de Baldini

AC Milán

Milan: Mancini valora mucho a Cissé, pero no lo convocará para los cuatro compromisos de la Nations League

Alphadjo Cisse es, sin duda, la novedad más interesante del AC Milan en esta primera fase de la temporada. Dos goles, importantes y decisivos, contra Torino y Juventus, y muchas actuaciones de alto nivel para un talento en pleno despegue. Bonucci lo ha seguido de cerca por cuenta del seleccionador Mancini y ha quedado muy impresionado con el ex de Catanzaro y Verona: el futuro con Italia está asegurado.


Según ha podido saber nuestra redacción, Mancini dejará a Cisse con la selección sub-21 de Baldini para los dos compromisos decisivos que pueden valer un puesto en los Juegos Olímpicos: el 1 de octubre está programado el desplazamiento a Armenia, mientras que el 5 de octubre jugará en casa contra la temible líder.

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