Milan, decisión tomada: Cisse jugará con la sub-21 de Baldini

Alphadjo Cisse es, sin duda, la novedad más interesante del AC Milan en esta primera fase de la temporada. Dos goles, importantes y decisivos, contra Torino y Juventus, y muchas actuaciones de alto nivel para un talento en pleno despegue. Bonucci lo ha seguido de cerca por cuenta del seleccionador Mancini y ha quedado muy impresionado con el ex de Catanzaro y Verona: el futuro con Italia está asegurado.





Según ha podido saber nuestra redacción, Mancini dejará a Cisse con la selección sub-21 de Baldini para los dos compromisos decisivos que pueden valer un puesto en los Juegos Olímpicos: el 1 de octubre está programado el desplazamiento a Armenia, mientras que el 5 de octubre jugará en casa contra la temible líder.