Milan-Amorim: hay otro club que apoya el «sí»

Otro club espera ansioso el acuerdo entre Ruben Amorim y el Milan. Según The Telegraph, el técnico portugués y su cuerpo técnico podrían recibir 19,34 millones de euros de indemnización del Manchester United, pero la cifra bajaría si el entrenador de 41 años fichara por la Serie A y asumiera un nuevo banquillo.





Las negociaciones, impulsadas por una cláusula de 6 millones para liberar a Jaissle del Al Ahli, están muy avanzadas: Cardinale le ha ofrecido a él y a su agente, Costa, un contrato de dos años más una tercera temporada opcional valorado en 3,5 millones de euros más bonificaciones por clasificar a la Champions y por la trayectoria en la Europa League. El técnico, que acaba de vivir un desenlace amargo en la Premier con el United, está dispuesto a aceptarlo para volver a ponerse en juego.