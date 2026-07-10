Mikel Merino vuelve a ser el héroe del partido y lleva a España a semifinales

España avanza a semifinales del Mundial tras vencer 2-1 a Bélgica con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. El martes a las 21:00 h (hora de los Países Bajos) enfrentará a Francia en el AT&T Stadium de Arlington.

Antes del inicio, Bélgica sufrió un golpe: Youri Tielemans se lesionó en el calentamiento y fue reemplazado por Hans Vanaken. Kevin De Bruyne y Jérémy Doku regresaron al once belga, mientras que en España Ruiz entró por Pedri.

Ambos equipos empezaron con cautela. España dominó la posesión, pero no creó ocasiones claras en los primeros minutos. Bélgica buscó el contragolpe con Doku, aunque tampoco superó la defensa española.

A los 29 minutos llegó el 1-0: Pedro Porro centró desde la derecha, Dani Olmo remató y, tras el rechace de Courtois, Ruiz empujó el balón a la red.

Justo antes del descanso, Bélgica golpeó de la nada. En su primera ocasión clara, Charles De Ketelaere cabeceó con maestría un centro perfecto de De Bruyne, acabando con los 649 minutos sin encajar de España.

Tras el descanso, España se mostró algo desconcertada y Bélgica creció. Ambos equipos buscaron la ventaja y generaron ocasiones que exigieron las intervenciones de Courtois y Unai Simón.

En el 71, Courtois se retiró llorando por una lesión en el muslo izquierdo y entró Lammens, quien debutó bajo presión.

En los minutos finales el encuentro se convirtió en un ajedrez, con España dominando. Bélgica resistió, pero cedió al final. Lammens no atajó bien un disparo lejano de Pau Cubarsí y Mikel Merino aprovechó el rebote para marcar: 2-1.

Merino, ya decisivo ante Portugal en octavos, volvió a ser el héroe. La victoria lleva al equipo de De la Fuente a una semifinal exigente contra Francia.