Mika Godts definitivamente no irá con Bélgica al Mundial

Mika Godts no está en la lista de Bélgica para el Mundial, anunció el seleccionador Rudi García el viernes.

Debutó con los Diablos Rojos en marzo, en un amistoso contra Estados Unidos (2-5), pero no convenció al seleccionador.

El extremo del Ajax marcó 17 goles y dio 12 asistencias en 31 partidos de la VriendenLoterij Eredivisie esta temporada.

Tampoco fue convocado Jorthy Mokio, quien tras jugar un partido con los Diablos Rojos optó por representar a Congo, también clasificado.

En cambio, García sí convoca a Jérémy Doku y Leandro Trossard para el extremo izquierdo, ambos brillando este curso en Manchester City y Arsenal.

También figuran Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Youri Tielemans. En el Grupo G, Bélgica se medirá a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

La convocatoria completa de Bélgica

Porteros : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (RC Strasbourg)

Defensas : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting de Portugal), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Brandon Mechele y Joaquin Seys (Club Brujas), Thomas Meunier y Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Eintracht Fráncfort), Koni De Winter (Milan)

Centrocampistas : Kevin De Bruyne (Nápoles), Amadou Onana, Youri Tielemans (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona).