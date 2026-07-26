Mijnans tiene un gran objetivo en mente ahora que es jugador del PSV

Sven Mijnans está encantado con su traspaso al PSV. El centrocampista explica en la NOS los principales motivos para elegir al vigente campeón de la Eredivisie de Eindhoven.

«He elegido tanto al PSV como al entrenador Peter Bosz. Atacar, hacer desmarques, jugar de forma atractiva. Son cosas que también me representan», explica Mijnans sobre por qué ahora es jugador del PSV.

Hay otra razón por la que el centrocampista cambió el AZ por el equipo de Bosz. «El PSV lleva tres años seguidos jugando la Liga de Campeones, y eso no es algo que te ofrezcan así como así en el extranjero. Para mí era un punto muy alto en la lista. Y quiero ser campeón».

Mijnans es ambicioso y quiere seguir desarrollándose en el PSV. «Soy sobre todo un pasador, pero creo que todavía puedo ser algo más directo de cara a portería. Aunque soy un jugador con experiencia, quiero seguir creciendo».

«Nunca he sido un jugador egoísta, no es que piense serlo aquí, pero un número 10 también tiene que marcar goles y tener hambre de pisar el área. Eso es algo que sí me llevo al PSV», afirma Mijnans, que sabe que Ismael Saibari marcó diecinueve la temporada pasada.

«Porque tenemos cualidades diferentes. Creo que sí podemos aportar las mismas cosas, como hacer desmarques, marcar goles o hacer que un equipo juegue al fútbol. Mi intención es, sobre todo, mostrar a Sven Mijnans en el PSV», subraya el exjugador del AZ.

Quizá pronto llegue el salto a la selección neerlandesa, ahora que es jugador del PSV. «Por supuesto, al inicio de una temporada siempre estoy centrado en marcarme objetivos. Llegar a la selección de Países Bajos es, sin duda, uno de los que tengo en la cabeza».