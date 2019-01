Miguel Layún tendría ofertas para regresar a la Liga MX

El lateral mexicano acumula cuatro partidos consecutivos sin ser convocado en Villarreal.

Todo indica que Carlos Salcedo no sería la única sorpresa de la Liga MX antes del cierre del registro de futbolistas que provienen del extranjero. Y es que Miguel Layún, al no tener demasiada regularidad en el Villarreal, también podría regresar a México para el Clausura 2019.

De acuerdo con la información que publica el diario Récord, el lateral derecho cuenta con varias opciones de peso para regresar a la Liga MX. Layún sólo ha disputado 504 minutos en lo que va de temporada, por lo que desea cambiar de aires para recuperar el ritmo de competición.

Luego de no ser tomado en cuenta por Porto y Sevilla, el ex América tenía la esperanza de tener protagonismo en las filas del Submarino Amarillo. Sin embargo, hasta el momento no ha sido de esa manera e incluso acumula cuatro partidos consecutivos sin ser convocado.