Miguel Herrera: "Ustedes joden con que yo hablo del árbitro"

El DT de las Águilas se enojó tras la pregunta de un reportero y poco después abandonó la conferencia.

Miguel Herrera se calentó. El director técnico del América se enojó en la conferencia de prensa y la abandonó al poco tiempo de una pregunta de un reportero, quien le consultó si la expulsión de Jorge Sánchez había condicionado la derrota contra Morelia por la semifinal de ida de la Liga MX Apertura 2019.

"No me pregunten eso... ¿Quién te condiciona? Dilo tú (al periodista), porque luego lo digo yo y ustedes joden con que yo hablo del árbitro. Si vas a insultar mi inteligencia me paro y me voy. Respétame como yo te respeto a ti", exclamó en el Estadio Morelos después de perder por 2-0.

Las Águilas necesitan una victoria por dos goles y no recibir ninguno para avanzar por posición en la tabla general , o una por tres anotaciones o más de diferencia si quieren calificar a la final.