Miguel Herrera aprobaría el título de Cruz Azul en el Clausura 2020

El entrenador de los de Coapa confesó que entendería si la Liga MX le otorga el campeonato a la Máquina.

La pausa obligatoria en el futbol por el COVID-19 en todo el mundo ha generado mucha incertidumbre en la aficón con respecto a qué club quedaría campeón. La Liga MX no está excenta de ello y hay quienes ya hablan sobre los posibles escenarios por venir.

Miguel Herrera, director técnico del América, es uno de ellos y el entrenador busca prevenirse en caso de que el campeonato no pueda concluirse. El estratega habló sobre qué sucedería si las acciones no pueden reanudarse y aceptó que podría no quedarse con el título este semestre.

“Si puede ser una parte justa (que Cruz Azul sea declarado campeón) porque, al fin de cuentas, el que va de líder lo ha hecho bien en lo que va del torneo y eso es importante, pero todos arrancamos con una idea, aunque si se lo llegan a dar al líder, pues también. Merecido porque por algo hizo 10 fechas buenas para poder estar en la parte de arriba de la tabla”, sentenció para ESPN.

De la misma manera, Herrera habló sobre su escenario ideal, ya que prefiere que las vitrinas Celestes no sumen un campeonato más. “Preferiría que el torneo no se tomará en cuenta. Nosotros tenemos un torneo bien especificado, con unas reglas especificadas de inicio y cambiarlas sobre la marcha no es un beneficio para todos, ni para los 18 equipos”, añadió.