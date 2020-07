En México, ¿cuánto cuesta una prueba de COVID-19 y dónde se hacen?

No sólo se expone la salud de los jugadores, sino las finanzas de los clubes para que vuelva a rodar el balón.

Las pruebas para el coronavirus se han vuelto un producto consumido masivamente a nivel mundial en este 2020 . No sólo en , sino prácticamente en cualquier país. Las cifras varían según dónde se consigan, pero no son baratas ni aunque la enfermedad se haya vuelto un dolor de cabeza global.

La forma como se llevan a cabo es a través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), recomendadas por la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). Esta consiste en la búsqueda de material genético de un patógeno —en este caso, el SARS-CoV-2 —.

Para ello se mete un hisopo mediante la nariz hasta el fondo cuando toca con su pared. Se rueda el bastoncillo de algodón unas cuantas ocasiones para la recopilación, se saca y deposita en un frasco.

A continuación, en Goal te decimos cuáles son los costos por cada unidad.

PRECIOS DE LA PRUEBA COVID-19 PARA LA POBLACIÓN

Para la gente en general tienen un valor que depende del lugar. Mientras en los hospitales públicos , los 32 laboratorios estatales de Salud y los de Vigilancia Epidemiológica del IMSS aprobados por el Gobierno Federal son gratis, en las clínicas privadas oscila entre los mil 300 (la sencilla) y los 4 mil 500 pesos en sus estudios más completos.

Debajo se encuentran los laboratorios particulares que ya cuentan con el visto bueno a partir de junio del 2020 , de acuerdo con Expansión:

Centro Médico ABC, Campus Observatorio.

Hospital Ángeles Interlomas

Olartey Akle, Bacteriólogos

Laboratorios Lister

Laboratorios Biomédicos de Mérida

Labiomola

Hospital Español de la Ciudad de México

Médica Sur

Grupo Diagnóstico Aries

Laboratorio Carpemor

ORTHIN Referencia Especializada.

Unidad de Patología Clínica

Laboratorios Clínicos de

Salud Digna

Laboratorio Juárez

Grupo Corporativo Bioquimia, Siglo XXI

LSG Clínicos Mexicali

Lans, Laboratorio de Referencia

Laboratorio de Diagnóstico Molecular AL Genós

Biología Molecular Diagnóstica.

Patología Genética Molecular

Central ADN

Asesores Diagnóstico Clínico

Vitagénesis

Genodiagnóstica

Laboratorio de Patología Quirúrgica y Citología de Puebla

Genolife

Certus Laboratorio

Denatbio

Lagem

Laboratorio Alfonso Ramos

Diagnomol

Unidad de Analítica y Diagnóstico

Hospital San José/ Tec Salud

LSD Diagnóstico de Análisis Clínicos

Diagnósticos clínicos de la Hoz

Laboratorios Clínicos de Mérida

Servacar

Laboratorios de Especialidades Inmunológicas

Laboratorio Christus Muguerza

Hospital San Angel Inn Universidad

Laboratorio Clínico del Campestre

Laboratorios Chontalpa

Micro Tec

Grupo Santa María

Ceneba

Imagen Diagnóstica

Laclicsa Laboratorios

Cedimi Laboratorios

Laboratorios Diagnóstica y Asociados

Laboratorio PrimeLab Diagnóstico Molecular

Simnsa

GD Technologies

Huella Genética

Clínica Médica Internacional de Juárez

Laboratorio CEDIBAC (Matriz Centro)

Biomédica de Referencia

Laboratorios San Ángel

También en las siguientes universidades:

Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Departamento de Genética y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencia Biológicas (UDIBI-ENCB), del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Laboratorio de Bioseguridad para el Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Emergentes, Cinestav

Departamento de Biología Celular y del Desarrollo, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM

Laboratorio de Virología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM

Laboratorio de Inmunología Molecular Microbiano del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM

Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM

Instituto de Investigación de Inmunodeficiencias y VIH del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara (UDG)

Laboratorio Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la UDG

Labotario de Virología CIR-Biomédicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

Unidad Académica de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad Autónoma de

Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Unidad de Genómica Avanzada del CINVESTAV

Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero

LANBAMA del Instituto Tecnológico Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

Laboratorio de Inmunología de Hermosillo

Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Mazatlán

Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria en Culiacán

Instituto Nacional de Medicina Genómica

Laboratorio Nacional de la Universidad Autónoma de Nayarit

Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM

Laboratorio de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Colima

Unidad de Investigación Preclínica de la UNAM

Centro de Investigación Científica de Ensenada

Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Noroeste en La Paz, del IPN

Unidad de Servicios Clínicos de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro

Laboratorio de Infectología de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Laboratorio de Biología Molecular del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara

PRECIOS PARA LOS EQUIPOS DE LA LIGA MX

Sería el mismo, pero como compran al mayoreo por aquello de que realizan numerosas pruebas para planteles de 30 y 35 personas entre jugadores y cuerpo técnico por cada categoría ( Primera, Femenil, Sub 20 y Sub 17 ), entonces les realizan descuento para que no sea tan costosas, según información de ESPN.

Con base en esas cifras serían aproximadamente 150 por equipo por cada ronda de exámenes, las cuales se recomiendan 14 días por medio durante las primeras dos fases del retorno a la actividad. Y cada tres semanas a partir de la tercera etapa antes del inicio de la competencia oficial.

El importe total por el semestre rondaría los tres y cinco millones de pesos ; es decir, entre 600 mil y 800 mil pesos mensuales . Algunos equipos inclusive aprovecharon el patrocinio o los convenios que poseen con laboratorios como el caso del , que desembolsará poco menos de la mitad (1800 en vez de los 3800, o sea 2000 menos) gracias a Laboratorios Coahuila.

Los gastos de las PCR podrían ser menos si se determina que, en el cuarto periodo del protocolo (en las jornadas del torneo), el monitoreo se efectúe con los exámenes serológicos de anticuerpos ((inmunoglobulina M e inmunoglobulina G) para saber si el cuerpo humano estuvo en contacto con el virus o no. Eso alargaría la frecuencia de las PCR; no obstante, esto aún se estudia entre los expertos.

A estas sumas habrá que añadir las pruebas de seguimiento para los positivos y lo correspondiente a la sanitización de las áreas comunes como gimnasios, comedores, vestuarios o camiones , y los tapabocas, guantes y alcohol en gel .